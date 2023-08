În urmă cu mai bine de o săptămână, Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit civil și religios. Atunci, artista a purtat o rochie simplă, lungă și decupată la spate. La petrecerea de nuntă, care a avut loc vineri, ea a atras toate privirile.

A îmbrăcat o rochie din dantelă, cu diamante, decoltată în partea din spate și transparentă în partea de jos. Florin Burescu, cel care a creat ținuta, a explicat că 9.000 de euro valorează rochia de mireasă a Mariei Constantin. „Are diamante, este o rochie făcută din dantelă fină, adusă de la Paris, am stabilit oarecum modelul de dinainte de a fi în relație cu Robert, a ales această rochie în urmă cu 5 ani și jumătate, când nu avea implant mamar.

„Ne-am dorit să fie ușor transparentă, nu genul clasic, cum poartă miresele”

Ulterior, am modificat partea din față, era bine ancorată acolo. Maria a slăbit cam două kilograme și a fost puțin lejeră pe ea. O rochiță de acest gen costă 9.000 de euro, dar, dacă excludem diamantele, dacă le înlocuim cu pietre semiprețioase, ajunge la vreo 3.000 de euro. Ne-am dorit să fie ușor transparentă, nu genul clasic, cum poartă miresele. Neavând cununia religioasă în aceeași zi își permitea la party un model îndrăzneț”, a zis el.

Și a continuat: „Ne-am apucat de lucru în martie, a fost gata la sfârșitul lui mai, a venit, a făcut vreo șase probe, dar important e că încă de la prima probă a fost așa, pe sufletul ei. Rochia a fost mai transparentă, dar Maria a purtat, pe dedesubt, un fel de pantaloni scurți, realizați din voal de mătase.

Iar săndăluțele albe, cu pietricele, și cu toc de 12 centimetri, sunt de la brandul Hardot, cei care colaborează și cu Jennifer Lopez. Prețul e undeva la 2.500 de lei, nu e chiar o sumă colosală. Voalul a fost atipic, a avut o fundiță din dantelă, nu a fost ceva special. Nu s-a respectat nicio tradiție, cu jartiera, cu scosul voalului de mireasă. Eu am realizat, de altfel, și ținutele soacrelor”.

„Costumul costă 2.400 de lei”

În schimb, mirele a fost îmbrăcat de Adina Buzatu. Aproape 1.000 de euro a costat ținuta lui, costumul alb, pantofii, cămașa și restul accesoriilor. „Da, costumul este de la mine și costă 2.400 de lei. E realizat dintr-o țesătură fină, din in, tratată pentru un aspect elegant și șifonare minimă. Fiind vorba de un eveniment de vară, în luna lui cuptor, cu dress code „WHITE”, a fost prima opțiune.

Proba a durat 5 minute, s-au îndrăgostit pe loc, atât de croiul excepțional al costumului, cât și de accesorizare. Am pus accent pe detalii, de la cămașa cu ac din țesătură neșifonabilă, de bumbac, până la cravata din mătase naturală, imprimată și realizată manual sau butonii în ton, toate adaugă un plus de eleganță și de rafinament costumului versatil, care ulterior poate fi purtat într-o mulțime de situații elegante sau chiar casual”, a zis Adina Buzatu pentru sura precizată mai sus.

„Mirii sunt potriviți perfect din punct de vedere vestimentar, pentru că și rochia Mariei este fină, simplă”

„Deși știam că va fi foarte cald, am ales varianta de sacou, la două rânduri de nasturi, pentru că țesătura aceasta, tratată din in, pe lângă minima șifonare, are particularitatea de a proteja de căldură, lăsând în același timp pielea să respire.

Este un costum răcoros care, împreună cu cămașa din bumbac fin, creează o protecție termică extraordinară. Pantofii sunt tot realizați manual, din piele fină, ca mănușa, extrem de comozi și plăcuți la purtare, la prețul de 995 de lei sau 895 de lei, nu mai știu exact.

Cravata este 295 de lei, cămașa 500 de lei, butonii 300 de lei, iar batista este la prețul de 119 lei. În jur de 900 de euro a costat întreaga ținută, cu tot cu accesorii. Mirii sunt potriviți perfect din punct de vedere vestimentar, pentru că și rochia Mariei este fină, simplă și lejeră. Prețiozitatea este dată de dantela fină și de bijuterii”, a mai declarat ea pentru Playtech.

