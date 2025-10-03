Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută

Ianis Hagi și soția lui, Elena, au trăit recent unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor: botezul fiului lor, Giorgios. Evenimentul a fost încărcat de emoție, iar proaspeții părinți s-au bucurat din plin de această zi specială alături de familie și apropiați.

Elena Hagi a fost în centrul atenției, impresionând prin eleganța ținutei alese pentru acest moment unic. Soția lui Ianis a purtat o rochie din mătase naturală, într-o nuanță delicată de albastru deschis, accesorizată cu două funde negre, supradimensionate, plasate pe umeri. Alegerea vestimentară i-a pus perfect în valoare rafinamentul și stilul pentru care este deja apreciată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 26

Rochia purtată de Elena Hagi a fost achiziționată de la un brand de lux și nu a fost deloc ieftină. Mai exact, soția fotbalistului a plătit 13.279 de lei pentru piesa vestimentară care a atras toate privirile la botez.

Nu este pentru prima dată când Elena Hagi iese în evidență prin aparițiile sale impecabile. Atât la propria nuntă, cât și la alte evenimente importante din familie, ea a demonstrat mereu o atenție deosebită pentru detalii și un gust vestimentar desăvârșit.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Ianis și Elena Hagi au devenit părinți pe 20 august, atunci când s-a născut băiețelul lor, Giorgios. Cuplul a fost discret în ceea ce privește primele luni din viața copilului, însă botezul a marcat o ocazie deosebită pentru familie, care s-a reunit pentru a sărbători acest moment unic.

Ce semnificație are numele Giorgios, pe care Elena și Ianis Hagi l-au ales pentru băiețelul lor

Noul membru al familiei Hagi a primit un nume cu profunde rezonanțe culturale și religioase. Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul Giorgios, o alegere care nu doar că onorează tradițiile familiei, ci și moștenirea spirituală a uneia dintre cele mai iubite figuri ale creștinătății.

Numele Giorgios provine din greaca veche, din termenul geōrgós (γεωργός), care se traduce prin „lucrător al pământului” sau „agricultor”. Este format din gē (pământ) și ergon (muncă). Echivalentul în limba română este Gheorghe, unul dintre cele mai populare prenume din spațiul nostru cultural.

În Grecia, varianta modernă a numelui este Giorgos, însă Giorgios păstrează sonoritatea clasică. Alegerea subliniază o legătură directă cu rădăcinile elene și aromâne, dar și o continuitate a tradiției în familia Hagi.

Dincolo de etimologie, numele are o semnificație puternică în creștinism. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este sărbătorit pe 23 aprilie și este considerat un simbol al curajului, al credinței și al biruinței asupra răului. În tradiția ortodoxă, el este venerat ca „purtătorul de biruință”, protector al multor popoare și comunități.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE