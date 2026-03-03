Primăvara a sosit, ziua de 1 martie a fost întâmpinată cu diferite flori, printre care zambile, lalele și ghiocei, iar acum lumea se gândește la următoarea sărbătoare, cea de 8 martie, chiar dacă temperaturile din termometre încă sunt destul de scăzute.

Așa cum era de așteptat, locații importante din țară au început să aibă oferte pentru 8 martie, astfel că și hotelul deținut de Simona Halep în Poiana Brașov le așteaptă cu masa pusă pe doamne și domnișoare.

55 de euro pentru o masă în Poiana Brașov de Ziua Femeii

Într-o postare pe care au făcut-o pe Instagram, reprezentanții hotelului pe care îl are Simona Halep în Poiana Brașov au dezvăluit că petrecerea de 8 martie începe pe… 7 martie! Evenimentul organizat la munte se va întinde peste miezul nopții, astfel că persoanele aflate la masă vor simți încă de la miezul nopții că s-a intrat în Ziua Femeii.

„7 martie, ora 19.00. Nu așteptăm dimineața de 8 martie. O întâmpinăm la miezul nopții, La noi, 8 martie va începe perfect”, se arată în mesajul postat pe internet de cei care administrează locația deținută de Simona Halep.

În anunțul care a apărut pe Instagram este trecut și meniul de care vor avea parte petrecăreții, dar și suma pe care trebuie să o scoată din buzunar dacă vor să fie parte din eveniment: 55 de euro de persoană, adică aproximativ 280 de lei!

Reprezentanții hotelului deținut de Simona Halep au dezvăluit în mediul online și care va fi meniul de la petrecerea de 8 martie din Poiana Brașov. Iar care își fac rezervare pot alege dintre două „momente în farfurie”, după cum au fost ele denumite.

Meniul pentru petrecerea de 8 martie la hotelul Simonei Halep

Toată lumea va avea parte de salată „Grand Slam” cu Lollipop de Foie Gras și coșulețe cu brânză de capră, nuci, caju, pară, dar și de „Răsfățul Veveriței”, adică „Pink Crepes” cu alune de pădure, căpșuni și cremă de mascarpone. Însă la felul principal trebuie ca persoanele să aleagă între file de Cega cu sparanghel și julienne de legume sau piept de curcan în fulgi de migdale cu sos de mango, piure cu trufe, sparanghel cu muguri de pin, edamame caramelizate.

Anunțul de pe Instagram mai spune și că oaspeții vor avea parte de un cocktail și de un program muzical.

„Cocktail de întâmpinare: Ladies Spring Cocktail! Mrs. Saxy aduce vibrația saxofonului live, iar DJ Ilie menține ritmul serii până târziu”, au anunțat reprezentanții hotelului deținut de Simona Halep în Poiana Brașov.