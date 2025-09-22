Fostul premier al României a profitat de moment pentru a le transmite urmăritorilor câteva gânduri despre vârstă, experiență și planurile sale de viitor. „Nu mai sunt tânăr, am înțeles și am acceptat asta! Dar cu siguranță nu sunt bătrân 😆!

Viața lui Victor Ponta la 53 de ani

Descopăr în fiecare zi lucruri, locuri și oameni noi; sunt mai curios ca niciodată și învăț mai mult decât oricând. Nu sunt atât de egoist sau blazat încât să folosesc maturitatea și experiența câștigată doar pentru mine. În România sunt atât de multe lucruri de schimbat în bine și vreau să particip la această schimbare.

Mai am încă 7 ani până la vârsta la care Ion Iliescu a devenit pentru prima dată Președinte și 17 ani până la vârsta la care Donald Trump a ajuns pentru prima dată Președinte 🤣🤣🤣! Așa că, de ziua mea, am primit cadourile pe care mi le doream: răbdarea și consecvența 🙏”, a declarat Victor Ponta pe Facebook.

Fostul premier a atras atenția și prin ținuta sa sportivă. Acesta a purtat un tricou Galvin Green Millon, care costă 109,95 euro, semn că a acordat o atenție deosebită și detaliilor vestimentare pentru acest moment.

Ziua de naștere și-a petrecut-o pe terenul de golf, într-o atmosferă relaxată, dar și cu gândul la proiectele profesionale. „Golf, distracție, muncă, privat”, a mai spus Ponta, rezumând modul în care a ales să marcheze împlinirea celor 53 de ani.

A divorțat de Daciana Sârbu

După mai bine de 25 de ani de căsătorie, Victor Ponta și Daciana Sârbu s-au hotărât să pună punct relației lor într-un mod discret, iar totul s-a aflat la începutul anului 2025. Totuși, în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț și difuzată pe Antena Stars și AntenaPLAY, el a vorbit despre divorț.

Întrebat dacă își reproșează separarea, Victor Ponta i-a explicat Nataliei Mateuț că nu are cum să nu facă acest lucru, însă în viață este nevoie să luăm decizii pentru ca lucrurile să nu devină și mai neplăcute. De asemenea, politicianul a punctat ce i s-a cerut, dar nu a putut oferi în fostul mariaj.

„Bineînțeles! Da! Cum să nu îți reproșezi așa ceva? (n.r. – divorțul) Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune! Ceea ce merită orice femeie, mai multă atenție, mai multă grijă, mai multă afecțiune. (n.r. – ce i s-a cerut și nu a putut oferi în fostul mariaj) E normal, până la urmă! Noi, bărbații, suntem mai reci, mai pragmatici. Îmi doresc ca toate femeile din lume să fie fericite, mai ales pentru că am fiice. Nu le facem întotdeauna fericite pe femei”, a spus politicianul.

Crede că va fi judecat de copii

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună.

Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. – pentru divorț) Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, a mai zis el.

