În seara zilei de 7 septembrie 2025, când Asia Express 2025 a debutat la Antena 1, Joseph, soțul Andei Adam, a fost filmat în timp ce trăgea după el cele două valize foarte mari pe care el și artista le-au luat în competiție.

Anda Adam, în momentul în care a văzut unde au ajuns și cum arată prima insulă de la Asia Express 2025 pe care pășesc, a făcut o afirmație care s-a viralizat imediat: gențile pe care ei le cară ar fi foarte scumpe.

Așa cum era de așteptat, fanii au început să se întrebe dacă artista are dreptate sau dacă exagerează, astfel că pe internet lumea a căutat cu mare interes acele trolere. Iar prețul acestora se pare că nu este deloc unul mic!

„Joseph și cu ceilalți băieți trăgeau gențile alea foarte scumpe. Dacă stau să mă gândesc bine, la cât de scumpe sunt, dacă era să calculez, tot ce aveau ei pe insula aia costa cât valizele. Fără lipsă de modestie! Le-am târât, tras, rupt… Aia e, noi le-am luat să fie set așa, frumoase. Costă foarte mult”, a spus Anda Adam la Asia Express 2025.

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, un troler precum cel pe care Anda Adam l-a arătat întregii țări la Asia Express 2025 costă nu mai puțin de 2.684 de lei, pe unul dintre cele mai cunoscute site-uri de vânzări din România.

Astfel, ținând cont că un astfel de bagaj avea atât Anda Adam, cât și Joseph, soțul ei, se pare că artista a scos din buzunar peste 5.000 de lei (adică mai mult de 1.000 de euro), pentru a cumpăra cele două valize.

