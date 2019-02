Cât a dat Brigitte Sfăt pe operațiile estetice. „Are o față mai scumpă decât mașina mea”

Brigitte Sfăt este una dintre vedetele care țin foarte mult la imaginea lor. De-a lungul anilor, bruneta a investit foarte mult în imaginea sa și a trecut de mai multe ori pragul clinicilor estetice.

La show-ul Ferma, de la Pro TV, unde este concurentă, Brigitte Sfăt a spus câți bani a cheltuit pentru operațiile estetice.

„Eu pentru faţa mea dau toţi banii! Cred că am investit deja peste 30.000 de euro. Am ridicați toți muşchii din faţă. Am 41 de ani, dar am faţa foarte întinsă, nu am niciun rid pe faţă„, a explicat brigitte Sfăt.

„Brigitte are o faţă mai scumpă decât maşina mea!”, a fost replica lui remis Boroiu, și el concurent la Ferma.

