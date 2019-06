Cât de greu i-a fost Gabrielei Cristea să aibă copii. „Eu plângeam în hohote și el nu mai știa ce să-mi facă”

Acum are o familie extraordinar de frumoasă alături de soțul ei și de cele două fetițe ale lor, însă până a devenit mămică Gabriela Cristea a avut parte de experiențe dureroase.

„La opt săptămâni a trebuit să fac întreupere de sarcină, pentru că sarcina se oprise din evoluţie… Mi-aduc aminte de momentul ăla când spuneau doctorii că trebuie să îmi facă intervenţia pentru că era atât de periculos încât îmi puteam pierde şi eu viaţa, iar eu le spuneam să mai aşteptăm un pic că poate se întâmplă o minune. În luna februarie îmi aduc aminte de fiecare dată de asta…

Am mers mai departe. Am început procedurile pentru fertilizarea in vitro. Nu mai puteam sta aşa să aşteptăm la nesfârşit. Prima procedură, cu multă speranţă, rezultatul a fost de 0,3, ceva de genul ăsta, nimic. Am zis că prima încercare nu contează. A doua încercare… nici nu mai ştiu ce s-a întâmplat cu cele dintre prima şi ultima. La un moment dat mă duceam la serviciu să muncesc doar ca să am bani să pot să fac fertilizare in vitro. Încă una, şi încă una. A trecut vara. Niciuna dintre fertilizări nu a prins, nici măcar o singură dată nu am rămas însărcinată datorită tratamentelor.

Când am văzut ultima analiză care era tot zero, eram cu soţul meu în maşină. Eu nu am putut să mă uit. S-a întors către mine şi mi-a zis: o să învingem noi şi analiza asta! Eu plângeam în hohote şi el nu mai ştia ce să îmi facă. Ştiu că e greu de crezut. Întotdeauna am încercat să stau cu zâmbetul pe buze şi să nu arăt lucrurile prin care am trecut. Am încercat să păstrez lucrurile mai mult pentru mine şi pentru noi, acasă.

După patru luni, după ce am renunţat la fertilizări, mi-a întârzit ciclul menstrual. Am zis: e vreo dereglare, cine ştie. Mi-am sunat medicul. Mi-a zis să fac un test de sarcină. Am zis: da, da, bine… Îmi aduc aminte că m-am trezit dimineaţă pe la 7 duminică, am făcut testul şi l-am aruncat pe chiuvetă.

Am zis că îl citesc când mă trezesc pe la 9-10. Când l-am aruncat pe chiuvetă, am crezut că nu văd bine. Se pozitivase, erau două liniuţe roşii roşii. Am deschis uşa de la baie şi am început să ţip. Era 7 dimineaţa”, a spus Gabriela Cristea, potrivit spynews.ro.

Prezentatoarea de televiziune a devenit mamă pentru a doua oară în data de 17 martie, când a adus pe lume o fetiță. Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda, împreună cu care mai are o fetiță, Victoria. Imediat după ce soția sa a născut a doua oară, Tavi Clonda a făcut declarații despre starea vedetei și a bebelușului lor. Cea de-a doua fetiță a cuplului Gabriela Cristea-Tavi Clonda se numește Thea Iris Selena.

