„Foarte multe ore, lucrăm cam 4 săptămâni la o ediție. Reconstruim practic viața fiecărui invitat. O împărțim în 40 de capitole, așezăm 40 de întrebări, e o muncă grea.

E foarte multă responsabilitate, când invitatul acceptă, nu poți să intri cu bocancii în viața lui și trebuie să tratezi fiecare segment cu maximă delicatețe și trebuie să înțelegi ce a făcut acolo, te pui și în postura telespectatorului să integrezi gândul, e o muncă dificilă, dar iată cât de multă bucurie mi se întoarce”, a spus Denise Rifai, care a dezvăluit că deși a adresat de multe ori întrebări incomode invitaților ei, aceștia nu s-au supărat pe ea.

„Nu există așa ceva, pentru că cine vine la «40» înțelege că această emisiune a fost creată exact pentru ca toți cei care au o viață publică și despre care s-a scris în fel și chip să-și poată recontura și recalibra imaginea.

Oamenii vin cu drag la „40 de întrebări” și pleacă de la mine foarte iubiți, cu bunele și cu relele lor oamenii devin empatici cu poveștile de viață autentice. Unicul secret pentru fiecare invitat în parte este să fie autentic. Dacă e sincer în greșeala lui, devine iubibil”, a mai zis vedeta Kanal D.

Întrebată în ce își investește banii, vedeta a spus că e pasionată de modă, așa că mulți bani cheltuie pe haine, pantofi, accesorii. „Investesc și în plus am niște gusturi foarte costisitoare, glumesc! Îmi place, sunt femeie și am această vanitate. Sunt economist totuși la bază, sunt o tipă foarte echilibrată, știu cât de greu se câștigă banii.

Eu însămi câștig banii și o fac cu foarte multă muncă, așa că sunt foarte calculată și pragmatică, dar pe de altă parte îmi fac plăceri și am și plăceri scumpe. Uite, de exemplu, o haină de blană! Dacă îți place, trebuie să ți-o și cumperi, nu?”, a mai dezvăluit Denise Rifai.

