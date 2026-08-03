Ziua de naștere a Zenyei a fost sărbătorită într-un decor spectaculos pregătit de Adelina Pestrițu. Influencerița a organizat o petrecere inspirată din lumea Formulei 1, iar surpriza serii a fost o mașină de Formula 1 adevărată, adusă special pentru fiica sa.

Adelina Pestrițu a transformat aniversarea fiicei sale într-un eveniment spectaculos

Adelina Pestrițu și-a surprins din nou urmăritorii cu petrecerea organizată pentru fiica sa, Zeny. Cu ocazia împlinirii vârstei de 8 ani, influencerița a pregătit un decor impresionant și o temă inspirată din marea pasiune a micuței: Formula 1.

An de an, vedeta acordă o atenție deosebită aniversării fiicei sale, iar ediția din acest an nu a făcut excepție. Atmosfera, decorul și surprizele pregătite au transformat petrecerea într-un moment memorabil pentru întreaga familie și pentru invitați.

Imagini de la petrecerea fiicei Adelinei Pestrițu. Zeny a împlinit 8 ani (18)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 20

O mașină de Formula 1 adevărată, surpriza pregătită pentru Zeny

Tema aniversării a fost „8 sounds like Fast and Fabulous”, un concept inspirat de pasiunea Zenyei pentru Formula 1.

Pentru ca dorința fiicei sale să devină realitate, Adelina Pestrițu a adus la petrecere o mașină de Formula 1 adevărată. „Zenaida are la ziua ei o mașină de Formula 1 adevărată, așa cum și-a dorit. Este pasionată de F1, știe toți piloții, iar acesta a fost visul ei. Astăzi, când ea a împlinit 8 ani, visul a devenit realitate. Te iubim, Zeny!”, a transmis Adelina Pestrițu.

Decor impresionant și surprize pentru invitați

Petrecerea a fost organizată până la cel mai mic detaliu. Spațiul a fost decorat cu numeroase baloane roz, personaje inspirate din desene animate și elemente specifice lumii curselor auto.

Invitații s-au bucurat de un candy bar spectaculos, preparate pregătite special pentru eveniment și mai multe activități dedicate copiilor. Momentul central al petrecerii a fost reprezentat de cursele de Formula 1 organizate pentru cei prezenți, într-o atmosferă care a respectat tema aleasă.

„Poate nu ne-ați crezut, dar chiar am făcut și curse de Formula 1. La mulți ani, fetița noastră bună! Să fii mereu cu zâmbetul pe buze. Ești iubită, apreciată și mereu pe primul loc”, a mai spus influencerița.

Show de artificii și un tort spectaculos

Seara s-a încheiat cu unul dintre cele mai așteptate momente ale aniversării. Tortul dedicat lui Zeny a fost adus în aplauzele invitaților, pe fondul unui spectacol de artificii care a completat atmosfera festivă.

Imaginile publicate de Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare surprind o petrecere organizată în cele mai mici detalii și un decor spectaculos, pregătit pentru ca aniversarea de 8 ani a fiicei sale să rămână o amintire de neuitat.

Vedeta a transmis și un mesaj emoționant pentru fiica sa: „Dragă noastră Zeny,

Să nu uiți niciodată că ești cea mai mare bucurie a noastră și că vei fi mereu iubită și prețuită de părinții tăi. Vei ocupa întotdeauna primul loc în inimile noastre. 💞

Îți dorim o viață plină de bucurii, oameni buni și sinceri alături de care să crești și să înflorești. Să fii puternică, curajoasă și ocrotită la fiecare pas de îngerul tău păzitor.

Indiferent de drumurile pe care ți le va așeza viața în față, noi vom fi mereu lângă tine, gata să te susținem, să te protejăm și să îți amintim, ori de câte ori vei avea nevoie, cât de specială, bună, frumoasă și puternică ești. 💞

Te iubim mai mult decât pot cuvintele să spună”.

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