Dunărea seacă într-un ritm alert și se apropie de recordul din 1985

România se confruntă cu o criză hidrologică pe Dunăre, iar efectele pun presiune directă pe siguranța energetică a României. Reamintim că Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a oprit din cauza debitului redus al Dunării.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul fluviului la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, urmează să scadă în zilele următoare până la valoarea critică de 1.400 de metri cubi pe secundă.

Această valoare este similară minimumului istoric consemnat în anul 1985 și se situează extrem de departe de media multianuală a lunii august, care este de 3.900 mc/s.

Debitul Dunării afectează în mod direct Centrala Nucleară de la Cernavodă

În aval de Porțile de Fier, debitele fluviului vor continua să scadă ușor. Administrația Națională Apele Române a anunțat că nivelul Dunării în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi.

„În aceste condiții, centrala din Cernavodă poate funcționa la limită încă patru-cinci zile”, a declarat Sorin Rîndașu, director general adjunct al instituției, potrivit sursei citate mai sus.

Pentru a gestiona situația, autoritățile au început dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Brațul Bala, și au decis amplasarea unor barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră în puncte strategice, stabilite în urma măsurătorilor batimetrice realizate cu sprijinul Forțelor Navale Române. Armata a început și operațiunile pentru detonarea stâncii Pârjoaia, încercând astfel să schimbe cursul Dunării spre Cernavodă. După ce operațiunile de duminică au eșuat, militarii au detonat controlat stânca Pârjoaia luni, cu 100 de kilograme de explozibil.

„La Baziaș se înregistrează în prezent 1.590 mc/s, cu tendința de scădere la 1.450 mc/s până la 7 august”, a mai explicat Rîndașu.

Premierul interimar a decretat stare de alertă în contextul crizei din energie

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat vineri, 31 iulie 2026, instituirea stării de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

„Am declarat stare de alertă la nivel național pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producției de energie electrică din cauza secetei și a debitelor scăzute atât pe râuri, dar mai ales pe fluviul Dunărea”, a declarat acesta, în cursul zilei de vineri.

În plus, Bolojan, care ocupă și funcția de ministru interimar al energiei, a subliniat necesitatea implementării unor măsuri urgente pentru a preveni o criză energetică. Pentru a asigura funcționarea centralei de la Cernavodă, Guvernul a alocat șapte milioane de lei către Ministerul Transporturilor. Fondurile vor fi utilizate de Administrația Fluvială Dunărea de Jos pentru lucrări de întreținere în zona aducțiunii dinspre Cernavodă, în vederea menținerii în funcțiune a Grupului 2 al centralei nucleare.

Autoritățile fac apel la români să reducă consumul de energie

Executivul a solicitat autorităților și populației să ia măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie electrică, în special în orele de seară. În acest sens, Transelectrica a implementat proceduri speciale pentru a asigura funcționarea continuă a sistemului energetic național.

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