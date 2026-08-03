Avertizările vizează un indice temperatură-umezeală (ITU) care va depăși pragul critic de 80 de unități în mare parte din țară, creeând condiții dificile pentru populație.

Cod roșu de temperaturi extreme

Meteorologii au emis avertizări de cod roșu pentru vestul țării. Luni, 3 august, județele Satu Mare, Bihor și Arad se află sub avertizare extremă. În Satu Mare se vor înregistra 37… 38 de grade Celsius, în timp ce în Bihor și Arad maximele vor ajunge la 39… 40 de grade Celsius.

Avertizarea de cod roșu se extinde și marți, 4 august, când acoperă județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Valorile termice vor atinge niveluri comparabile cu recordurile absolute ale lunii august: 38… 39 de grade Celsius în Satu Mare și între 39 și 41 de grade Celsius în Bihor, Arad și Timiș. Nopțile vor fi deosebit de calde, cu minime ce vor ajunge până la 24… 26 de grade Celsius, în special în zona dealurilor Crișanei.

Cod portocaliu și galben în restul țării

Zonele centrale și de nord-vest ale țării se află luni sub cod portocaliu. Județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș înregistrează temperaturi de 35… 38 de grade Celsius și un disconfort termic accentuat.

Marți, avertizarea cod portocaliu se extinde în Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei, unde maximele se vor încadra între 35 și 39 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Restul regiunilor – inclusiv Muntenia, Dobrogea, Oltenia, Moldova și sudul/estul Transilvaniei – sunt acoperite de avertizări cod galben. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 33 și 38 de grade Celsius, singura excepție fiind zona litoralului, unde valorile se vor situa între 28 și 32 de grade Celsius. Informarea meteorologică generală rămâne valabilă până vineri, 7 august, ora 10.00, perioadă în care nopțile tropicale se vor extinde la nivelul întregii țări.

Ghidul de supraviețuire pe caniculă: Cele 10 recomandări transmise de DSU

În fața acestor condiții meteorologice severe, Departamentul pentru Situații de Urgență a formulat o listă clară cu 10 recomandări esențiale pentru protejarea sănătății. Prima măsură vizează evitarea deplasărilor în orele de vârf, recomandându-se mersul doar dimineața devreme sau seara, pe trasee umbrite. A doua regulă le cere cetățenilor să evite expunerea directă la soare, aglomerațiile și efortul fizic intensiv între orele 11:00 și 18:00.

„ Recomandări esențiale pentru protejarea sănătății:

Evitați deplasările în orele de vârf�• Deplasați-vă dimineața devreme sau seara.�• Alegeți trasee umbrite și alternați mersul cu perioade de repaus.

Protejați-vă de soare și evitați efortul fizic�• Evitați expunerea directă la soare, aglomerațiile și activitățile solicitante între 11:00 și 18:00.

Aveți grijă de persoanele vulnerabile�• Păstrați legătura cu persoanele vârstnice, verificați starea lor de sănătate și oferiți sprijin atunci când este nevoie.

Nu lăsați niciodată în autoturisme:� Copii;� Animale de companie;� Recipiente sub presiune (brichete, tuburi de deodorant etc.), mai ales dacă mașina este expusă la soare.

Îmbrăcați-vă corespunzător�• Purtați pălării, ochelari de soare și haine lejere, deschise la culoare, din materiale ușoare.

Hidratați-vă constant�• Consumați suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea.

Evitați�• Alcoolul;�• Băuturile cu un conținut ridicat de cofeină sau zahăr.

Alimentați-vă sănătos�• Consumați fructe și legume proaspete.

ATENȚIE! RISC CRESCUT DE INCENDII

În perioadele caniculare, uscăciunea și temperaturile ridicate favorizează izbucnirea incendiilor.

Vă rugăm:�• Să NU utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu sau pe timp de vânt;�• Să NU aruncați la întâmplare resturile de țigări;�• Să NU lăsați în autoturisme expuse la soare recipiente sub presiune.

În caz de urgență, apelați imediat 112!

Aveți grijă de voi și de cei din jur! De asemenea, 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐠𝐡𝐢𝐝𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚̆ de pe platforma națională Fiipregatit.ro. https://fiipregatit.ro/ghiduri/-despre-8-17”, a transmis DSU într-o postare pe Facebook.