Cătălin Botezatu pune puctul pe i în scandalul cu Iulia Albu. „Înțepăturile ei sunt gratuite. Poate din cauza faptului că nu mai este colega noastră are niște…”

Iulia Albu și Cătălin Botezatu s-au numărat printre vedetele care au mers să-l conducă pe ultimul drum pe designerul Răzvan Ciobanu. La slujba din biserică, Iulia Albu a ținut un discurs. În declarațiile sale, Iulia Albu a afirmat că unii dintre cei care au venit la înmormântarea lui Răzvan Ciobanu au venit „pentru a fixa cuiul pe care i l-au bătut deja demult în sicriu„.

Cătălin Botezatu s-a arătat deranjat de comentariile Iuliei Albu, afirmând: „A început să spună că „unii au venit aici să bată cuie”, lucru care m-a durut. De aceea, acum, nu înțeleg atitudinea Iuliei și atacurile ei fără noimă”.

Ulterior, Iulia Albu a afirmat: „Eu cu Botezatu nu am mai vorbit de mult timp şi nu am fost niciodată prieteni. Ultima dată când l-am văzut era într-un supermarket, de fapt, nu l-am văzut pe el, ci nişte chiloţi făcuţi de el… Eu nu am nominalizat pe nimeni în discursul meu”.

Acum, Cătălin Botezatu a pus punctul pe i în scandalul cu fashion-editorul Iulia Albu. Creatorul de modă a spus exact ce s-a petrecut la înmormântarea lui R[zvan Ciobanu și și-a spus părerea despre comentariile făcute de Iulia Albu.

„Eu l-am iertat… Răzvan era un copil mare. L-am iertat de multe ori. Mă gândesc tot timpul la el. Îmi pare rău, cu bune, cu rele, era un băiat bun. Mama lui Răzvan a venit în timpul slujbei la noi şi ne-a rugat ca unul dintre noi să ţină un speach, am văzut apoi că Iulia Albu s-a dus la mama lui Răzvan, i-a cerut permisiunea să vorbească ea, i-a dat voie, a spus ce considera că trebuie să spună, că Răzvan şi-ar fi dorit să fie aplaudat. Că ea a vrut să înţepe pe cineva, nu cred că a reuşit. După ce moare un om trebuie să rămână doar lucrurile frumoase.

Înţepăturile ei,… eu o consider o fată extraordinară, au fost gratuite. Am înţeles că a spus că nu s-a mai întâlnit cu mine demult, dar a văzut nişte chiloţi prin hipermarket. Dacă-şi aduce aminte şi ea la începutul carierei, începutul vieţii ei, s-a îmbrăcat cu câteva rochii de la mine, când era cu Mihai, m-a onorat treaba asta pentru că era şi este o femeie frumoasă.

Înţepăturile ei sunt gratuite. Eu înţeleg. Poate din cauza faptului că ea nu mai este colega noastră, are nişte… nici măcar nu vreau să spun frustrări, ea nu este o femeie frustrată, dar eu o înţeleg, am susţinut-o tot timpul. Nici de data asta nu va reuşi (n.r. scandal)”, a declarat Cătălin Botezatu într-un interviu pentru Antena Stars.

