Într-un interviu pentru cancan.ro, Cătălin Cazacu a făcut câteva declarații dure la adresa Ramonei Olaru. Fără să îi pronunțe numele, campionul la motociclism susține că ar fi fost scuipat de asistenta TV și a spus despre ea că își schimbă partenerii prea des.

„Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit!

Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!“

Încurcate sunt căile dragostei! Relația dintre Cătălin Cazacu și Ramona Olaru a fost mereu plină de năbădăi, iar după mai multe împăcări și despărțiri au decis să pună punct definitiv. Fiecare ar fi încercat să aibă alte relații, însă au fost cât mai discreți cu viața lor după separare. Vedeta de la Antena 1 declara luna trecută că a vrut să-l salute pe fostul iubit, însă acesta nici nu s-ar fi uitat la ea.

„Chiar l-am văzut mai devreme aici și am vrut să-l salut, dar nu s-a uitat. Eu sunt foarte bine, eu iert oamenii pentru că vreau să fiu liniștită în viața mea. Atâta pot ei”, spunea Ramona Olaru la „Xtra Night Show”, emisiunea de la Antena Stars, conform spynews.ro.

„A ieșit din regie, a aruncat cu ceva după mine, a zis că nu se mai poate”

Cătălin Cazacu mărturisește că dimineața nu începe mereu bine pentru el, astfel că la emisiune o mai scoate uneori din sărite pe producătoarea de la Antena Stars. Campionul la motociclism recunoaște că este greu ca cineva să lucreze cu un om ca el.

„Eu nu reușesc. Pe această cale, vreau să îi transmit producătoarei mele, Zoia, că-i mulțumesc că mă suportă. Bine, vineri, ultima oară, nu m-a mai suportat. A ieșit din regie, a aruncat cu ceva după mine, a zis că nu se mai poate. Deci eu continuu spun că trebuie să ai nervi de oțel să lucrezi cu oameni ca noi. Eu mă trezesc dimineața, sunt ursuz, nu halesc pe nimeni, pe românește. Îmi vine să omor pe toată lumea, după care intru în starea de «ce mișto e viața»!”

Ramona Olaru l-ar fi prins pe Cătălin Cazacu cu altă femeie

Timp de un an și jumătate, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au format un cuplu controversat. Despărțirile și împăcările erau la ordinea zilei, însă aveau planuri de căsătorie și copii, care s-au spulberat în momentul în care vedeta de la Antena 1 și-ar fi prins iubitul în pat cu altă femeie.

CANCAN scria recent că povestea de dragoste dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu a luat final după ce campionul la motociclism ar fi adus în casa în care locuiau împreună o altă femeie. Mai mult, asistenta TV ar fi ajuns mai devreme acasă și i-ar fi prins împreună, chiar în pat.

