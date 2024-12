Cătălin Cazacu a fost mult timp un bărbat singur. După relația cu Ramona Olaru, cea mai mediatizată dintre toate, rareori a mai intrat într-o relație serioasă. Acum, vorbește despre noua lui iubită, fără să dea prea multe detalii. Mai mult, acesta nu i-a dezvăluit încă identitatea.

„Cine a zis că nu am? (n.r. – iubită). Atât mi-am dorit de la viață ca în orice situație sunt să pot să fiu liber sau să pot să aibă încredere în mine dacă există cineva lângă mine. Îmi fug ochișorii pentru că eu am fost un băiat singur o mare parte din timp, am 40 de ani, nu am fost căsătorit niciodată. E normal să îmi fugă ochii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Am găsit persoana care să mă înțeleagă. Râdem, glumim, chiar sunt bucuros cu ce mi se întâmplă în viață”, a declarat Cătălin Cazacu, la Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș.

În urmă cu ceva timp, fostul iubit al Ramonei Olaru a recunoscut că femeia perfectă pentru el există. De asemenea, el a dezvăluit cum ar trebui să fie femeia perfectă pentru el.

Recomandări Pavel Abraham a obținut ordin de protecție împotriva lui Marian Moroșanu, zis Ceaușescu, eroul din ’89 pe care fostul milițian l-a bătut crunt la Mineriadă

„Chiar cred că există (n.r. – femeia perfectă pentru el). (…) Îmi place să știu că am cu cine să plec la drum, îmi place să am o persoană pe care mă pot baza, îmi place să știu că am cu cine să mă sfătuiesc și nu vreau niciodată o persoană care să fie subordonată. Da, vreau o femeie cu personalitate”, a declarat recent Cătălin Cazacu, în podcastul moderat de Jorge.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News