Cunoscut mai ales după participarea la emisiunea America Express, unde a concurat alături de tatăl său, Cătălin Țociu este tatăl a doi copii, o fată și un băiat, și este extrem de dedicat familiei sale. În afara aparițiilor televizate, acesta este pasionat de gătit și deține o afacere în domeniul culinar, ocupându-și mare parte din timp cu munca și viața de familie.

În urmă cu câteva zile, Mario Iorgulescu a făcut declarații publice în care a susținut că și Cătălin Țociu ar fi avut probleme cu substanțele interzise. În urma acestor afirmații, reporterii Spynews.ro l-au contactat pe fiul lui Romică Țociu, care a ales să-și spună punctul de vedere și să lămurească situația.

Cătălin Țociu a declarat că afirmațiile lui Mario Iorgulescu nu se bazează pe nimic real și că nu a simțit până acum nevoia să iasă public pentru a le comenta. El a subliniat că nu s-a mai văzut cu Mario de ani buni și că singura interacțiune dintre ei a avut loc la botezul fiului său, nu la o nuntă, așa cum s-a speculat în spațiul public.

„Aceste afirmații făcute de Mario nu sunt fondate pe absolut nimic real și palpabil. Tocmai de aceea nici nu am ieșit public și nici nu aveam de gând. Nu am avut nici măcar timp să-mi consum energia cu niște chestii care sunt nefondate. Mie chiar îmi pare rău pentru situația lui și tot ce se întâmplă. Noi nu am mai vorbit de foarte mult timp, chiar de atunci, când l-am invitat la botezul fiului meu, nu ne mai văzusem de aproximativ trei ani de zile. Iar acolo, la botez, am apucat să vorbesc cu el când a venit, când l-am întâmpinat, și chiar m-am bucurat că a venit, pentru că, așa cum v-am spus, nu-l mai văzusem de trei ani de zile. Am avut timp, pentru că au fost foarte mulți invitați, cred că în jur de două minute, nu doar cu el, ci cu toți invitații, fiind foarte mulți”, a declarat Cătălin Țociu.

Cătălin Țociu susține că nu-și poate dezamăgi familia, făcând astfel de lucruri grave

Cătălin Țociu a subliniat că are o familie frumoasă pentru care muncește zilnic și că nu și-ar permite să-și dezamăgească tatăl, de care este profund mândru.

De asemenea, acesta a punctat că, în momentul în care apar situații surprinzătoare sau controversate, ele ajung rapid în presă și la televizor, fără ca lucrurile să fie verificate în profunzime. În ceea ce privește relația cu Mario Iorgulescu, Cătălin Țociu a precizat că nu a existat niciodată un conflict între ei și că drumurile lor s-au despărțit natural, fără certuri sau discuții contradictorii.

„Acum, știți cum este, toată lumea poate face orice afirmație, contează ce faci tu și ce arăți că faci în continuare, asta mi se pare cel mai important. Am o familie frumoasă de care trebuie să am grijă, pentru care muncesc în fiecare zi. Îl am pe tatăl meu, pe care nu îl pot dezamăgi niciodată și nu l-am dezamăgit niciodată și pot spune că sunt mândru de acest lucru. Eu, din ce am văzut la televizor, la alți oameni, în filme, când ai alte activități, de genul acesta, ai un anumit comportament, anumite activități, ai cercul tău de prieteni… Când am fost surprins, de fiecare dată când s-a întâmplat ceva, a apărut în presă și la televizor. Chestia aceasta nu știu cum ai putea să o ascunzi. Cumva trebuia să reiasă de undeva aceste lucruri”, a mai spus fiul lui Romică Țociu.

Cătălin Țociu a avut o discuție cu tatăl lui

Fiul lui Romică Țociu a mărturisit că a discutat situația și cu tatăl său, iar împreună au ajuns la concluzia că nu are sens să comenteze sau să dezmintă acuzațiile, mai ales că subiectul principal nu îl reprezintă aceste afirmații.

„Eu și Mario nu ne-am certat niciodată, nu am avut divergențe, doar că drumurile noastre s-au dus pe căi diferite, atât cât. Nu suntem certați, nu am avut nicio discuție contradictorie, Doamne ferește. Însă, știți cum este, la un moment dat drumurile se despart, prietenii din copilărie o iau fiecare pe drumul lui, pentru că fiecare își alege drumul în viață și prioritățile, și viața cum vrea să și-o trăiască. Nu sunt supărat pe el, de aceea nici nu am ieșit să fac declarații. Nu a fost ceva care să mă fi interesat atât de mult. Am discutat și cu tatăl meu și am ajuns amândoi la aceeași concluzie: că nu are niciun sens să ne zbatem sau să dezmințim ceva, să ies să demonstrez ceva. În plus, subiectul problemei este altul, nu afirmațiile legate de mine”, mai spune fostul concurent de la America Express.

