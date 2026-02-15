Rivalii Orange Romania și Vodafone Romania au informat deja clienții că vor aplica scumpiri pe fondul inflației.

Declarația a fost făcută de Serghei Bulgac, CEO al companiei, care susține că strategia grupului rămâne axată pe prețuri accesibile în toate țările în care activează.

„Ne menținem angajamentul de a oferi servicii de calitate la prețuri avantajoase, corecte și adaptate puterii de cumpărare a clienților noștri, indiferent de țările unde activăm. În acest moment, nu avem în plan să majorăm prețurile, la nivel de Grup.”, a transmis acesta potrivit sursei citate.

Politica este valabilă atât pentru piețele considerate mature, precum România și Spania, cât și pentru Italia, Portugalia și Belgia.

„Modelul nostru de afaceri este construit pe accesibilitatea serviciilor, atât din perspectiva politicii tarifare, cât și a infrastructurii puse la dispoziția utilizatorilor. Continuăm să investim în dezvoltarea rețelelor fixe și mobile pentru a livra o conectivitate performantă, bazată pe tehnologii avansate.”, a mai spus Serghei Bulgac, CEO Digi Communications, pentru Economica.

În paralel, Consiliul Concurenței investighează Digi România pentru un posibil abuz de poziție dominantă pe segmentele TV, internet fix și telefonie fixă, începând cel puțin din 2015, potrivit Hotnews.

Orange România și Vodafone au anunțat recent că vor mări prețurile abonamentelor. Orange România va crește prețul abonamentelor pentru persoanele fizice cu 6,8% începând din luna aprilie 2026, invocând impactul inflației.

De asemenea, și Vodafone România anunță o creștere a tarifelor abonamentelor cu 6,8%, aplicată începând cu factura următoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE