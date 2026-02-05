Apoi, începând de luni, 9 februarie 2026, în locul emisiunii „La Măruță” vor fi difuzate, între orele 14.00 și 17.00, serialele „La marginea lumii” (titlul original: „Uzak Șehir”), „Leyla” (titlul original: „Leyla: Hayat… Ask… Adalet…”) și „Lecții de viață”.

Înainte ca emisiunea lui de la PRO TV să se închidă, Cătălin Măruță i-a oferit un interviu unuia dintre reporteri, chiar pe canapeaua show-ului „La Măruță”. Și, printre altele, celebrul prezentator TV a dezvăluit ce urmează să facă începând de luni, 9 februarie 2026, la ora 15.00, adică exact ora la care de obicei începea emisiunea lui.

„Luni, în prima zi când n-o să mai am emisiune, cred că o să fac aceleași lucruri. O să mă trezesc de dimineață, o să-mi duc copiii la școală, după care o să merg, mai mult ca sigur, o oră prin pădure. Fac chestia asta destul de des. După care mă duc la studio. Mă duc la studio, la podcast, «Acasă la Măruță».

După care o să fac un lucru pe care mi-l doream de ceva timp: la ora 15.00 să merg să-i iau pe Eva și pe David de la școală! Cred că Eva își dorește mai tare acest lucru în ultima perioadă, spunându-mi că, deși eu o duc de fiecare dată, observă că sunt și alți tați care merg să-și ia copiii și că mă așteaptă și pe mine. Așa că asta o să fac 100% luni. Și, dacă totuși n-ați înțeles gluma: la ora 15.00 o să fiu la școală”, a spus Cătălin Măruță în cadrul emisiunii „La Măruță”, înainte ca PRO TV să scoată show-ul de pe post.

Interviul oferit de Cătălin Măruță a venit la doar câteva ore după ce PRO TV a anunțat că urmează să mai facă o modificare în grila de programe. Mai exact, show-ul „Fața la joc”, prezentat de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, își schimbă atât ziua, cât și ora de difuzare.

Potrivit celor de la PRO TV, emisiunea „Fața la joc” nu va mai fi difuzată în fiecare luni, după miezul nopții, ci în fiecare duminică, de la ora 16.00, începând cu data de 8 februarie 2026. Informația a fost oferită în exclusivitate de Libertatea!

Primul invitat pe care îl vor avea Costin Ștucan și Cătălin Oprișan după ce emisiunea își va schimba ziua și ora va fi Pavel Bartoș, vedetă PRO TV implicată în mai multe proiecte, printre care „Românii au talent” și „Vocea României”.

