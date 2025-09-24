David Măruță are 14 ani și este un adolescent care se maturizează frumos. În acest an, fiul Andrei a mers la „Beach, Please!” alături de verișorii lui, iar Cătălin Măruță a fost cel care i-a însoțit pentru a-i supraveghea. Tânărul s-a îndrăgostit de Ilona Tand, fata celebrului chef Nicolai Tand, iar relația lor nu mai este un secret pentru nimeni, după ce în timpul concertului, cei doi au fost surprinși sărutându-se.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

În cadrul unui interviu acordat pentru revista VIVA!, Cătălin Măruță a avut prima reacție cu privire la relația dintre David și Ilona.

„Cred că noțiunea de socru e puțin mai îndepărtată (râde). David este un adolescent de 14 ani care în vacanță și-a făcut o miză din a ne scoate pe toți la sport și am făcut cu toții mișcare datorită lui. E un adolescent care, știi cum e, are primii fluturi în stomac, dar despre lucrurile care țin de viața lui cred că la un moment dat ar trebui să vorbiți cu el”, a spus Cătălin Măruță.

Recomandări Mihail Șișkin, scriitor rus aflat în exil: „Doar înfrângerea în război i-ar putea motiva pe ruși să răstoarne regimul actual. Vor cere un țar adevărat și victorios”

Zilele trecute, familia Măruță a mers la biserică, așa cum obișnuiește să facă aproape la fiecare final de săptămână. În timp ce alții s-au bucurat de activitatea lor, alții i-au criticat public că se expun așa doar pentru aprecieri.

Andra și Cătălin Măruță au ales să petreacă dimineața de duminică în familie, la biserică, alături de cei doi copii ai lor. Artista a publicat pe Facebook o fotografie de la slujbă, însoțită de un mesaj emoționant. „Astăzi am mers cu toată familia la biserică.

E un obicei pe care încercăm să-l păstrăm de fiecare dată când putem, pentru că liniștea pe care o simți acolo și pacea din suflet pe care o primești sunt de neînlocuit. Atmosfera din biserică e ceva ce nu se poate compara cu nimic altceva… o binecuvântare pentru suflet și pentru familie”, a scris Andra.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE