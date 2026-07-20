Un mesaj RO-Alert a fost transmis pentru populația din nordul județului Tulcea

„Luni, 20 iulie, în jurul orei 18.50, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 23 de kilometri nord-vest de localitatea Vâlcove, în contextul unui atac cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 19.06”, potrivit unui comunicat MApN.

În acest context, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la orele 19.09, respectiv 20.13, pentru monitorizarea situației aeriene.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact cu solul ale unor vehicule aeriene. Starea de alertă aeriană a încetat la ora 22.25”, se mai arată în comunicat.

Ținte aeriene detectate duminică lângă granița cu Ucraina

Un grup de ținte aeriene a fost detectat duminică, 19 iulie 2026, la ora 13.19, de sistemul de supraveghere radar al MApN, la o distanță de aproape 15 kilometri est de Vâlcove, Ucraina. În acest context, a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat duminică, 19 iulie, ora 13.19, un grup de ținte aeriene la o distanță de aproximativ 15 km Est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 13.57. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 14.34”, a transmis colonel Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN.