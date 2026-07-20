Bărbatul a fost semnalat anterior cu „intenții evazioniste”

Bărbatul, un muncitor de 44 de ani din Oradea, care a fost semnalat anterior cu „intenții evazioniste”, a început să își modifice autoturismul personal în drezină încă de pe 28 mai 1988, astfel încât să poată traversa frontiera pe calea ferată, prin P.C.T.F. Episcopia Bihor, pe 15 iulie.

„În urma măsurilor întreprinse în vederea elucidării depline a cazului privind pe [nume șters/cenzurat] în vârstă de 44 ani de naționalitate maghiară, din Oradea, muncitor la Cooperativa de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor – Borș, care la 15 iulie a.c. a trecut fraudulos frontiera pe calea ferată, prin P.C.T.F. Episcopia Bihor, folosind autoturismul personal transformat în drezină, raportăm:

1. Împreună cu sus-numitul au fost numai soția și fiica sa, datele privind prezența celei de a patra persoane nu s-au confirmat.

2. [nume șters/cenzurat] a pregătit autoturismul pentru a putea rula pe calea ferată în curtea sorei lui din Oradea, fără a-i confia intențiile sale, unde a improvizat un garaj, începând cu data de 28 mai a.c., când a intrat în concediu de odihnă.

Astfel, acesta a procurat patru jenți pe care le-a modificat și a aplicat câte o bandă de cauciuc pentru a le mări suprafața de rulare și a nu face zgomot, a montat sub bara din față a mașinii un grătar pentru a înlătura eventualele obstacole de pe șine, iar pe părțile laterale ale autoturismului, până la jumătatea geamurilor, a lipit foi de cauciuc în scop de protecție în cazul că s-ar fi tras asupra sa de către grăniceri”, potrivit unui raport citat de CNSAS.

Momentul în care bihoreanul și-a pus planul în aplicare pe 15 iulie 1988

Pe 15 iulie, bărbatul, alături de familia sa, s-a deplasat cu autoturismul până la intersecția cu calea ferată a unui drum puțin circulat, unde a schimbat roțile cu cele patru jenți.

„Cel în cauză, împreună cu familia, la data de 15 iulie a.c. s-a deplasat cu autoturismul pe un drum puțin circulat până la intersecția acestuia cu calea ferată situată la 2,5 km după P.C.T.F. Episcopia Bihor și la 5 km de linia de frontieră, unde a schimbat roțile cu cele patru jenți și după ce a trecut trenul accelerat internațional 313, prin cîteva manevre, a așezat mașina pe șine, deplasându-se spre frontieră.

[nume șters/cenzurat] a comis actul evazionist pe fondul unui comportament aventurier (în anul 1984 a fost avertizat întrucît s-a aflat într-un anturaj cu preocupări evazioniste), [nume șters/cenzurat] și ca urmare a faptului că în luna mai a.c. la locul de muncă a fost schimbat din funcția de șef de echipă pentru întârzieri repetate de la program și realizarea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu. Anterior intrării în concediu acesta s-a interesat la unii colegi de atelier ce posibilități ar avea în vederea ajungerii ilegale în exterior, fără a le destăinui planurile sale sau a-i antrena la realizarea lor”, conform postării.