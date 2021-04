Sportivul a ajuns în România acum două zile, s-a bucurat să își vadă soția, fiica, dar a fost foarte preocupat pentru starea lui de sănătate. Acesta a declarat acum că ar putea suferi o intervenție chirurgicală la genunchiul la care s-a accidentat pe traseul de la „Survivor România”. O lună va face recuperare, însă medicul său crede că e nevoie de o operație.

„Am meniscul rupt. Am nevoie de intervenție chirurgicală dacă vreau să mai continui cu viața sportivă. O să încerc o lună de recuperare în România și să văd dacă este nevoie sau nu de operație.

Mie medicul mi-a zis că cel mai probabil este să fac operație la menisc pentru că oricând, dacă aș face alergare sau m-aș antrena, poate să îmi sară meniscul, să mi se ducă genunchiul într-o parte și să îmi afecteze ligamentele încrucișate”, a declarat Moroșanu în direct la „Teo Show”.

Cătălin Moroșanu a fost sincer și a mai adăugat că dacă nu ar fi suferit această accidentare gravă, nu crede că el ar fi fost marele câștigător „Survivor România” 2021.

„Situația este destul de gravă. Știam, am simțit atunci când aveam piciorul în nămol, când am pus mâna pe genunchi, am simțit că nu o să pot să mai continui.

Dacă nu m-aș fi accidentat, nu cred că aș fi câștigat Survivor România, în niciun caz. Sunt un om care își analizează opțiunile foarte bine”, a mai spus acesta la Kanal D.

