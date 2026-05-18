Pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani au intervenit rapid cu trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă, și o ambulanță SAJ. Suprafața afectată de incendiu a fost estimată la 50 de metri pătrați.

“Luni, 18 mai, la ora 13.30, a avut loc un incendiu într-un poligon de distrugere a muniției, aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice din compunerea Forțelor Terestre, în urma căruia doi militari au suferit arsuri.

La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ.

Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani.

Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm).

Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului.”, anunță MAPN.

“Pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ. Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Din primele informații, două persoane au fost rănite. În sprijin, a fost solicitat şi echipajul CBRN al ISU Suceava”, a declarat căpitan Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoşani, citată de Monitorulbt.

Conform primelor date, explozia s-a produs în timp ce victimele distrugeau elemente de muniție. Ancheta continuă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului, relatează botosaninews.

