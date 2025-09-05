Cătălin Oprișan face parte și din echipa emisiunii „Fața la joc”, care se vede pe PRO TV și pe VOYO în fiecare seară de luni, de la ora 23.15. Iar în aceasta se discută foarte mult despre fotbal și despre Premier League.

Ce s-a întâmplat când a nins prea tare la un meci Chelsea – Charlton Athletic

Deoarece competiția din Anglia se vede în exclusivitate pe VOYO începând cu acest an, am vrut să aflăm de la Cătălin Oprișan ce părere are despre faptul că meciurile din Premier League nu se mai văd la TV, ci doar pe o platformă de streaming.

„Dacă ești fan adevărat, vrei să ai la un click distanță toate meciurile. Să revezi faze, să te uiți la un gol magnific. Dacă nu poți vedea partida live, te bucuri de ea când ajungi acasă”, a afirmat Cătălin Oprișan.

Întrebat care i se pare cea mai „savuroasă” poveste din istoria Premier League, vedeta de la PRO TV a dezvăluit că o întâmplare de pe 25 decembrie 1937 a rămas întipărită adânc în paginile de istorie a fotbalului.

„Cea mai tare poveste cred că este cea a lui Sam Bartram, portarul de la Charlton Athletic. Pe 25 decembrie 1937, partida în care evolua, contra lui Chelsea, a fost suspendată, pentru că ningea puternic. Arbitrul a oprit jocul, băieții au plecat la vestiare, dar nu și Sam, care, din cauza condițiilor meteo, nu a văzut și nu a auzit nimic. După 15 minute, un polițist a venit și i-a spus că meciul se terminase de ceva vreme. Când a ajuns în vestiar, a glumit cu băieții: «Mi s-a părut mie ceva curios faptul că dominam atâta»”, a spus Cătălin Oprișan în exclusivitate pentru Libertatea.

Fotbaliștii din Premier League care l-au cucerit pe Cătălin Oprișan

Celebrul jurnalist ne-a dezvăluit și care este, din punctul lui de vedere, echipa emblematică din istoria Premier League, dar și ce fotbaliști l-au cucerit.

„Să nu râdeți de mine, Preston North End! Pentru că a fost prima campioană. Pe vremea copilăriei mele, nu exista internet. Așa că am rămas îndrăgostit de «The Invincibles» din cărțile domnului Mișu Ionescu, «Fotbal de la A la Z»!

Cât despre fotbaliști, am crescut cu doi «nebuni»: Eric Cantona și Paul Gascoigne. Erau altfel, erau meseriași și pe fotbal. Corect, aveau și scăpările lor, dar așa sunt geniile”, a încheiat Cătălin Oprișan.