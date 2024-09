Cătălin Scărlătescu formează un cuplu cu Doina Teodoru de 3 ani. Acum, într-un interviu pentru Ciao, Cătălin Scărlătescu a vorbit despre faptul că are mai multe kilograme în plus și că actriță își dorește să intre și el la dietă la fel ca ea.

Cătălin Scărlătescu: „Doina e la dietă, că de când suntem împreună a început și ea să mănânce mai bun”

A spus însă ce îl împiedică să aibă o alimentație echilibrată: „Doina, săraca, încearcă în fiecare zi să mă pună la dietă. Câteodată îi reușește, câteodată nu. Mă chinui și eu. Am o vârstă și aici e mai greu cu dieta asta, mai ales că vă dați seama: eu sunt bucătar.

Pe unde mă duc, pe acolo toată lumea: hai să bem! Hai să mâncăm, hai să vorbim de mâncare. Și dacă tot vorbim de mâncare, hai să mâncăm. Culmea că Doina e la dietă, că de când suntem împreună a început și ea să mănânce mai bun. Dar ce să facem? Influența! Păi așa e când dai de mâncare bună, nu te poți..nu știu”, a dezvăluit el.

Totodată, Cătălin Scărlătescu a spus că nu gătește acasă, că muncește mult. În schimb, a lăudat-o pe Doina Teodoru pentru salatele pe care le face. „Suntem doi oameni foarte ocupați. Ea e la filme, la seriale, pe unde joacă, pe la teatru, are momente în care pleacă prin țară cu teatru.

Eu sunt la filmări, dar în momentele în care ne întâlnim acasă, de obicei ea face salatele. Face niște salate foarte mișto. Pe mine mă apucă lenea, zic: mai bagă și tu o salată! Plus că eu îi gătesc rar, de cele mai multe ori o invit la cină! Avem foarte multe momente în care ieșim afară la cină”, a explicat el.

„Am o iubită foarte plimbăcioasă și mereu călătorim”

După trei ani de relație, Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu formează un cuplu stabil și fericit, pregătit să facă planuri serioase. Îndrăgitul chef a vorbit recent într-un interviu acordat revistei VIVA! despre cum i s-a schimbat viața de când este alături de frumoasa actriță și despre cum relația cu Doina i-a adus liniștea de care avea nevoie.

Cătălin Scărlătescu a mărturisit că relația cu Doina Teodoru l-a făcut să se simtă „liniștit” și că nu exclude posibilitatea de a întemeia o familie împreună cu ea. Vara aceasta, cei doi au petrecut timpul călătorind și relaxându-se, explorând destinații noi precum Albania și Belgrad, având mereu în comun pasiunea pentru descoperirea bucătăriilor locale.

„M-am odihnit. N-am făcut altceva decât să mă odihnesc, urmând ca, în momentul acesta, să-mi recapăt toate forțele și să rup toate barierele la MasterChef. De călătorit, da, am călătorit puțin mai mult. Am o iubită foarte plimbăcioasă și mereu călătorim. Am căutat un motiv să plecăm de acasă și am ales niște țări unde n-am mai fost până în momentul de față. Am fost în Albania. Am fost la Belgrad. Ne-am dus pe genul explorare culinară: «Hai să mâncăm și să vedem locurile de acolo!»”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru sursa mai sus-menționată.

