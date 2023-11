Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sunt în centrul atenției după ce și-au dat demisia de la „Chefi la cuțite”, emisiunea de la Antena 1 în care aveau rolul de jurați de ani de zile. Între timp, fiecare s-a dedicat pasiunilor, Bontea a mers într-o vacanță în Delta Dunării, la pescuit, Florin Dumitrescu a cântat într-un concert al formației Bere Gratis, iar Scărlătescu se împarte între muncă și viața personală.

Doina Teodoru a împlinit 34 de ani

În urmă cu câteva zile, Cătălin Scărlătescu a plecat din România alături de Doina Teodoru, iubita lui. Cei doi au avut și un mare motiv de sărbătoare, căci actrița a împlinit 34 de ani. În Grecia a fost sărbătorită de iubitul ei.

Actrița a postat pe Instagram mai multe fotografii din vacanță, chiar de ziua ei. A avut și un mesaj: „34 is already uber dooper nice to me. Im set for new adventures. Thank you, guys! Big hug / 34 este deja super duper drăguț cu mine. Sunt pregătită pentru noi aventuri. Mulțumesc! Vă îmbrățișez”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Recomandări EXCLUSIV. Harta testărilor antidrog din România. Câți dintre șoferii verificați de Poliția Rutieră ies pozitivi la consumul de stupefiante

Totodată, fanilor ei de pe Instagram, Doina Teodoru le-a arătat și ținutele ei de vacanță, din in lejere.

La rândul lui, Cătălin Scărlătescu a publicat o fotografie cu Marea Egee. În dreptul postării, bucătarul a scris: „Salut, Santorini, următoarea oprire: ROMA”. Așadar, vacanța cuplului nu s-a încheiat, ci continuă în Italia, scrie unica.ro.

Cu ce se ocupă Cătălin Scărlătescu după demisia de la „Chefi la cuțite”

„Grătar de călător” e noul proiect online pentru care a filmat Cătălin Scărlătescu. E vorba de un proiect online în cadrul căruia gătește diferite rețete. Nu e singur în acest proiect, spune că îl are alături pe prietenul său, Gache. În urmă cu mai bine de o săptămână, el a postat pe Instagram prima imagine de la filmări. Apare îmbrăcat într-un tricou negru, în bucătărie.

„Pregătim ceva incredibil de delicios #GratarDeCalator #meetfoodfix #gache”, a scris Cătălin Scărlătescu, care și-a dat demisia de la „Chefi la cuțite” alături de Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Cătălin Scărlătescu a revenit și a oferit mai multe informații despre noul lui proiect.

Recomandări STAREA VREMII. Avertizări cod galben și portocaliu de viscol și ninsori în România. Ce zone sunt vizate

Va oferi în cartea lui online mai multe rețete filmate pas cu pas. „Am avut bucuria de a filma Grătar de călător, prima noastră carte de bucate. Pe asta nu se pune praful, pentru că e online și e plină de rețete speciale, filmate și inspirate din călătoriile mele.

Alături l-am avut pe prietenul meu Gache, care face niște băuturi asortate de te dai cu capul de masă 😀. Va fi ediție limitată, așa că, dacă vrei să prinzi un loc, înscrie-te acum pe lista de așteptare”, a mai transmis bucătarul, care are și un restaurant în București.

Urmărește-ne pe Google News