Cătălin Scărlătescu a vorbit despre prietenia cu Sorin Bontea și Florin Dumitrescu care a început acum 12 ani, la dubutul MasterChef. Cătălin a acceptat cu plăcere oferta de a fi din nou jurat la MasterChef.

„Nu e vorba despre greutatea de a fi convins. Noi ne-am întors la MasterChef pentru că MasterChef a început cu noi. Am încheiat un capitol și am redeschis un alt capitol, așa că pentru noi nu este o noutate să facem acest format. Cu noi s-a creat acest show, așa că se pare că vom avea o continuitate în a face show-uri culinare spectaculoase”, a spus chef Scărlătescu potrivit VIVA!

Partenerul actriței Doina Teodoru recunoaște că Gina Pistol s-a reîntors la TV puțin schimbată, prezentatoarea TV devenind mai „matură” după ce a născut și și-a întemeiat o familie.

„(…) Gina a dispărut foarte puțin pentru că a apărut Josephine, dar vă dați seama că și Gina, după atâția ani de televiziune, parcă n-ar fi stat acasă. Nici noi parcă n-am fi făcut emisiunea asta fără ea. Gândiți-vă că noi suntem o echipă spectaculos de sudată și chiar foarte frumoasă.

La un moment dat, cred că Victor Pițurcă a spus treaba asta – „echipa câștigătoare nu se schimbă. Ce rost are să schimbăm prezentatorul sau un jurat, sau doi, 17 sau trei?! Nu are sens! Rămânem în formula asta, pe care ați văzut-o voi, câștigătoare, și care atâția ani de zile a făcut emisiuni frumoase. De ce s-o schimbăm?

Gina, de când s-a căsătorit, s-a maturizat. Nu că n-ar fi fost matură înainte, dar ea este o foarte bună profesionistă. Puteți să credeți ce vreți voi, dar Ginuța este mai profi decât oricare din lumea asta. Vă spun sincer că, dacă i se spune la ora 9 să fie în platou, la ora 8.56 rupe ușa la platou. Este foarte consecventă și foarte seriosă”, a mai spus Cătălin pentru sursa citată.

Cătălin Scărlătescu spune cum a evoluat relația lui cu ceilalți jurați, dar și cât de apropiați sunt acum.

„La începutul începutului, bineînțeles că a fost doar o strângere de mână și o mirare: „Cine e colegul?. Dar am trecut prin atât de multe în ultimii 12 ani, încât nu pot să spun că Bontea și Dumitrescu sunt prietenii mei, sunt mult mai mult decât atât. Ei au intrat direct într-o altă dimensiune. Suntem un alt tip de familie. Prietenia e prietenie, la noi este cu totul și cu totul altceva.

Am avut suișuri, coborâșuri, ne-am certat, dar modul în care ne susținem unul pe altul, felul în care ne ridicăm unul pe altul atunci când e nevoie sau în care ne completăm și chiar și modul diferit în care vedem gastronomia pe noi ne-au sudat. Nu ne vedem câteva luni de zile, poate că nu ne auzim, dar, în momentul în care ne revedem, o luăm exact din momentul în care am lăsat-o”, a încheiat Scărlătescu.

