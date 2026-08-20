Primele imagini în care juratul de la MasterChef și noua lui iubită apăreau împreună au fost realizate în vara lui 2025 pe litoralul românesc, însă de atunci ei au fost văzuți unul lângă altul tot mai rar, chiar dacă relația lor a evoluat și au mers în multe vacanțe împreună.

Recent, Cătălin Scărlătescu a fost prezent la un eveniment organizat de cei de la PRO TV, acolo unde și-a făcut apariția alături de Elena Gogean. În cadrul evenimentului au fost văzute inclusiv secvențe din primul episod al noului sezon MasterChef, care debutează pe 7 septembrie 2026.

Chiar dacă în timpul evenimentului celebrul bucătar nu a stat foarte mult alături de iubita lui, cei doi au fost totuși fotografiați la un moment dat unul lângă altul. Cătălin Scărlătescu a fost mult timp în centrul atenției, făcând fotografii cu lumea prezentă și oferind interviuri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 47

În fotografiile în care Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean, iubita lui, apar unul lângă altul, este prezent și Quique Dacosta, chef spaniol decorat cu trei stele Michelin. Acesta este unul dintre cei mai apreciați bucătari din lume, după ce la 18 ani a debutat ca spălător de vase, pentru ca după ani să devină proprietarul restaurantului în care și-a început cariera.

Potrivit informațiilor care apar pe internet, iubita lui Cătălin Scărlătescu are 28 de ani, s-a născut în Focșani și este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM).

Cei doi ar fi început relația în vara anului trecut, la scurt timp după ce juratul de la MasterChef s-a despărțit de actrița Doina Teodoru, alături de care forma un cuplu de mai mulți ani și care îi fusese parteneră inclusiv în show-ul „America Express” din anul 2023.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE