Cătălin Voicu, fost membru al trupei Ro-Mania, a intrat în bucătăria Chefi la cuțite. Cum arată acum și ce a făcut după ce s-a retras din muzică

„Sunt fost cântăreț, actual agent de vânzări pentru o firmă de contabilitate. Am fost membrul unei trupe timp de 16 ani, am fost în formația Ro-Mania. M-am retras în urmă cu șase ani, dar formația merge înainte.

M-am retras pentru că familia este mai importantă și vreau să fie mai aproape de ea. Sunt căsătorit de 20 de ani, am un copil de șase ani, care a venit în urmă cu trei ani în familie.

Am încercat să avem copii, am avut numeroase nereușite, inclusiv o fertilizare in vitro. Am mers apoi pe ideea de adopție, l-am adoptat pe Alex în urmă cu trei ani.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Demisii pe bandă rulantă la PNL, după rezultatele slabe la alegeri

Acum pot spune că sunt un părinte împlinit din toate punctele de vedere. Dacă vrei să adopți cu adevărat se rezolvă totul foarte repede”, a povestit el la Antena 1.

Citeşte şi:

VIDEO | Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți peste șase luni: ”Noi acum înseamnă 3”. Primul lor copil va fi fetiță

Toți credeau că are o relație fericită cu Dan Bittman, dar Monica Odagiu spulberă zvonurile: „Nu avem bărbați. Pretendenți există, dar nu…”

Clotilde Armand a câștigat Primăria Sectorului 1, la 1.000 de voturi în fața primarului PSD, Dan Tudorache. AEP a finalizat centralizarea voturilor

PARTENERI - GSP.RO De ce teribilii criminali Yakuza sunt jupuiți de piele când mor » Care e testul incredibil de admitere și de ce se taie degetul mic

PARTENERI - PLAYTECH ADIO, Nicușor Dan! Gabriela Firea nu renunță la Primăria Bucureștiului. Cum...

HOROSCOP Horoscop 30 septembrie 2020. Săgetătorii sunt într-un moment foarte important pentru dezvoltarea lor

Scoala9.ro Mărturia unei profe de mate retrasă după 36 de ani la catedră: „Regret că nu am fost mai curajoasă în a încerca să schimb sistemul”