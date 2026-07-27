Potrivit documentului, instanța a decis că firma fie trebuie să-l reangajeze pe reclamant, fie să-i plătească o despăgubire echivalentă cu 33 de zile de salariu pentru fiecare an lucrat. Judecătorii au concluzionat că acuzațiile aduse angajatului nu au fost susținute cu dovezi concludente.

„Scrisoarea de concediere a fost vagă și nu a fost însoțită de probe precum e-mailuri, mesaje, înregistrări audio sau video care să demonstreze veridicitatea acuzațiilor”, se arată în hotărâre. De asemenea, martorii audiați au declarat că informațiile lor proveneau din zvonuri, fără a avea dovezi directe.

Niciunul dintre presupușii martori nu a fost identificat sau citat oficial, ceea ce a întărit concluzia instanței că angajatul a fost concediat pe nedrept. Decizia subliniază importanța probelor clare în astfel de cazuri pentru a justifica măsuri disciplinare radicale.

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