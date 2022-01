Au mai rămas doar câteva zile până când cel mai așteptat show va începe la PRO TV. „Survivor România” va fi difuzat duminică, 16 ianuarie, de la ora 20.00, iar concurenții au început deja de câteva zile competiția. Înainte de a pleca în Republica Dominicană, Cătălin Zmărăndescu a făcut câteva declarații.

Faimosul consideră că cel mai dificil îi va fi să țină echipa unită și crede despre colegii săi că au mai multe temeri decât el. „Cred că cel mai dificil moment va fi să țin echipa strânsă și închegată, pentru că cred că ei au mai multe temeri decât am eu. Mi-aș dori din tot sufletul să pot să-i țin uniți”, a declarat concurentul pentru PRO TV.

Cătălin Zmărăndescu spune că singura lui frică este de Dumnezeu, în rest nu are frică de nimic. El se gândește că va fi departe de cei doi copii ai săi și le va duce dorul. Concurentul de la „Survivor România” 2022 mai are alți doi copii, însă nu se află în relații bune cu aceștia.

„Nu am frici. În afară de Dumnezeu, eu nu am frici de nimic. Îmi va fi dor de Vladimir și de Matilda, pentru că nu am plecat de lângă ei de când s-au născut. Ba nu, mint! De lângă Matilda am plecat vreo două luni, atunci când am fost în Ferma, dar de Vladimir nu”, a spus Cătălin Zmărăndescu.

Întrebat ce îi va lipsi în competiție, el declară că nu va duce lipsă de nimic în junglă: „Nu o să îmi lipsească absolut nimic. De când mă știu, eu am fost așa mai haiduc și nu cred că o să îmi lipsească nimic”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Cine face parte din echipa Faimoșilor

Din echipa Faimoșilor de la „Survivor România” 2022 fac parte: CRBL, Andreea Tonciu, Otilia Bilionera, TJ Miles, Emil Rengle, Xonia, Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu, Robert Niță, Laura Ciurcanu, Radu Itu și Elena Chiriac, fosta concurentă de la „Ferma”. Cei 12 concurenți sunt pregătiți pentru cea mai mare provocare din Republica Dominicană.

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan, atac suburban la adresa lui Laurențiu Reghecampf. Jigniri fără precedent: „Cumetre...

Playtech.ro BOMBĂ! Irinel Columbeanu și Monica Gabor, decizie definitivă la tribunal. Răsturnare de situație!

Observatornews.ro "Cu mare durere îmi iau rămas bun de la iubirea vieții mele". Modelul Valentina Boscardin a murit de COVID la vârsta de 18 ani

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2022. Racii trebuie să fii pregătiți pentru situații ciudate, încurcături, inclusiv unele legate de datorii

Știrileprotv.ro Tot mai multe românce își aleg parteneri de viață mai tineri. Care ar fi diferența de vârstă ideală

Telekomsport Incredibil! Lucrurile normale pentru alţii pe care Anamaria Prodan i le-a interzis lui Reghe în timpul căsniciei: "Ce vrei tu, mă?"

PUBLICITATE Cum poți deveni membru al clubului BestSecret și ce beneficii ai