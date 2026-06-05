Planul pus la cale de cei doi bărbați

Atacatorii au lucrat întreaga noapte de marți spre miercuri pentru a crea un orificiu în peretele unui spațiu adiacent băncii. Astfel, la ora 8 dimineața, când directorul și angajații au ajuns pentru a deschide filiala, cei doi infractori, înarmați și mascați, se aflau deja în interior.

Sub amenințarea armei, aceștia au forțat personalul să afișeze un semn pe ușa de la intrare cu textul „Închis din motive tehnice”, pentru a împiedica accesul clienților și pentru a întârzia intervenția poliției.

Aceștia au așteptat deschiderea seifului temporizat, l-au golit și au fugit cu suma de 125.000 de euro.

Angajații au fost ținuți ostatici trei ore

Pentru trei ore, angajații au fost ținuți ostatici sub amenințarea armei, conform Il Messaggero.

Alarma s-a declanșat în jurul orei 12.00, iar carabinierii din stația Garbatella, împreună cu militarii din Nucleul Operativ, s-au deplasat la fața locului pentru a demara ancheta. Aceștia au preluat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, care documentează întreaga desfășurare a jafului.

Investigațiile au inclus și examinarea spațiului adiacent băncii, unde atacatorii ar fi lucrat toată noaptea pentru a face gaura în perete.

Anchetatorii analizează acum urmele lăsate de cei doi suspecți. Directorul și angajații, martori la eveniment, au fost interogați timp îndelungat. Deși au oferit detalii utile, recunoașterea precisă a făptașilor rămâne dificilă, deoarece aceștia purtau salopete de zugravi și măști care le ascundeau fețele.

Tot în Roma, un incident neobișnuit a avut loc pe via Majorana, unde un hoț a săpat un tunel subteran pentru a pătrunde într-o filială a unei bănci. Totuși, acesta a descoperit că spațiile erau complet goale, deoarece unitatea a fost închisă și mutată.