Potrivit autorităților, în partea de nord-est a Mării Negre a fost instituită o zonă temporar periculoasă pentru navigație, iar toate navele aflate în regiune au fost informate cu privire la măsurile adoptate.

Pentru monitorizarea situației, Bulgaria utilizează întreaga capacitate a sistemului de supraveghere radar de coastă „Ekran-M”, care permite detectarea și urmărirea obiectelor aflate pe mare. La operațiunile de observare participă și un elicopter naval de tip „Panther”, aparținând Forțelor Navale bulgare.

Totodată, un elicopter „Cougar” din cadrul Forțelor Aeriene a fost plasat în stare de alertă și poate interveni rapid dacă situația o va impune. Autoritățile bulgare au anunțat că vor folosi și vehicule aeriene fără pilot pentru a extinde capacitățile de supraveghere și recunoaștere în zona de coastă.

Măsurile au fost luate după ce o dronă marină a explodat în această dimineaţă în Portul Constanţa. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța nu a produs victime. Ea a fost descoperită vineri dimineață în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Portul Constanța a intrat în nivelul 3 de securitate după explozie. Accesul este interzis pentru toate persoanele sau autovehiculele. Anterior, surse din MApN au confirmat pentru Libertatea că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este ucraineană.

O dronă navală ucraineană, pierdută sub influența echipamentelor de război electronic ale Rusiei, a ajuns în largul coastei României, a anunțat Marina Ucraineană pe Facebook. Incidentul s-a petrecut în timp ce ambarcațiunea fără pilot îndeplinea misiuni în zona operațională a Mării Negre. Autoritățile ucrainene au informat rapid partea română pentru prevenirea unor eventuale victime civile.

Autoritatea Navală Română (ANR) a declarat că drona care a explodat vineri în Portul Constanţa nu putea fi detectată de sistemele radar din dotare, din cauza specificului tehnic al acestui tip de ambarcaţiuni. Incidentul a avut loc în zona Dana 78, iar măsurile preventive au inclus suspendarea manevrelor navelor între orele 8.15 și 15.00.

Guvernul României a prezentat, vineri, cronologia incidentului din Portul Constanța, unde o dronă ucraineană s-a autodetonat, provocând măsuri de securitate extinse. Potrivit unui comunicat oficial, Garda de Coastă a fost informată despre prezența dronei în jurul orei 6.20, iar explozia a avut loc la ora 10.28.