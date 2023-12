„Ieri m-am împăcat cu Mihai. Lucrurile se schimbă, doar că trebuie să găsești calea care duce spre schimbare. Acum suntem ok, vedem ce va fi în continuare. Am făcut primul pas, l-am sunat, am vorbit cu el, rămâne se vedem.

Nu ne-am văzut încă, vreau să-l văd, vreau să-i văd și băiatul, dar asta pe viitor, nu ne grăbim. De 6 ani era tensiunea între noi. Nu contează cine a fost vinovat, astea au trecut, nu mai au importanță.

Important este prezentul și ce va fi mâine.(…) Ca și remarcă, relația mea cu cei din jurul meu este mai bună ca niciodată. Am încheiat orice conflict, orice neplăcere, orice lucru care mă deranja, iar acum pot spune că am plecat curat pe un nou drum”, a povestit Cătălin Zmărăndescu în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, potrivit Wowbiz.

„Pe scurt, trebuie să te lovească un lucru nedorit și neplăcut ca să te întorci spre Dumnezeu. Mie mi s-a întâmplat acest lucru în urmă cu o lună de zile, în momentul în care am aflat rezultatele, că sunt ok, sunt bine și a fost o alarmă falsă, deși teama și frica au intrat în tot corpul.

Eram pe saltea și m-am ridicat și i-am zis soției mele: Eu mâine plec la mănăstire. M-a făcut să mă întorc către ceea ce sunt eu la origini, ortodox”, a mai spus artistul, potrivit sursei menționate anterior.

