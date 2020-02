De Livia Lixandru,

După ce căsnicia lui de 10 ani cu Julia Chelaru și relația ei de patru ani cu Tommy Ramos s-a sfârșit, prietenia lor s-a transformat într-o poveste de iubire.

„Cătălina şi Bogdan se iubesc de aproape doi ani, au o relaţie frumoasă, curată. Au în comun iubirea pentru animale, pentru câini şi cai. Bogdan îl interpretează de 7 ani pe Vlad Ţepeş în filmele sale, iar gimnasta a fost prezentă de multe ori la reprezentaţiile lui.

Tot el i-a predat primele lecţii de echitaţie. Fac un cuplu frumos, iar prietenii mai glumesc câteodată şi spun că ar fi interesant un film de dragoste intitulat «Laleaua Neagră şi Dracula». Cătălinei i se spunea Laleaua Neagră, iar Bogdan şi-a căpătat acest alint după ce l-a interpretat pe Ţepeş’, a declarat în exclusivitate pentru click.ro o persoană din preajma celor doi.

În 2017, când a pozat pentru coperta revistei VIVA!, Cătălina Ponor (32) mărturisea că nu are viață personală deoarece nu are timp pentru așa ceva…

Într-adevăr, nu am viață personală, pen­tru că nu am timp de așa ceva. I-ar fi greu unui om să înțeleagă programul meu strict, în care stau 24 din 24 de ore într-un cantonament, în care am două antrena­mente pe zi, în care vin seara obosită și nu știu cum să plonjez mai repede în pat ca să mă odihnesc. La zece jumătate seara eu sunt la al doilea vis! „Eu îmi asum acest sacrificiu”

Într-o relație mai apar probleme, certuri, despărțiri, și astea zdruncină cu totul echilibrul unui om. Eu îmi asum acest sacrificiu și nu mă plâng. Nimeni nu-mi impune să fac asta.

E ade­vărat că sunt și foarte pretențioasă. Omul de lângă mine ar trebui să mă înțeleagă în primul rând din punct de vedere sportiv, iar în al doilea rând să mă respecte pe mine ca om, nu pentru rezultatele mele, pentru faima mea.

Probabil când o să mă las de gimnastică o să am toată viața îna­inte, o să încep să mai ies, să discut și poa­te o să fiu și puțin mai indulgentă. Când ajungi la 30 de ani, sita cerne și nu prea mai rămâne nimic acolo. Aia e proble­ma”, spunea atunci Cătălina, a cărei unică relație oficială, cea cu gimnastul portorican Tommy Ramos, se sfârșise de ceva timp.

