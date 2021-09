„Am luat șase kilograme în momentul de față. Nu am de ce să ascund. Mă simt foate bune. Nu am simțit aceste 6 kilograme. Mă bucur că ea crește și se dezvoltă foarte bine. Sperăm că și ultimele 3 luni să fie la fel de bine și să le ținem sub control”, a recunoscut Nicole Cherry.

„Săptămâna următoare intru în ultimul trimestru de sarcină. A trecut atât de repede și n-am avut timp să procesez toată informația până acum. Mă bucur că mai e foarte puțin și o să ne bucurăm de ea și în realitate”, a adăugat vedeta, pentru WOWbiz.ro.

