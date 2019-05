„Şi genă foarte bună, şi regim alimentar, şi tratamente corporale, şi voinţă! Am 56 de kilograme acum. Normal aveam 54. Mai am 2”, a declarat Anamaria Prodan.

Impresara și-a afișat noua siluetă la Viva Paty 2019, care a avut loc miercuri seară în Capitală. Aceasta a purtat o ținută foarte transparentă.

Anamaria Prodan a mărturisit și că toată viața i-a plăcut să petreacă.

„Eu toată viaţa am petrecut. Mi-am trăit fiecare clipă ca şi cum ar fi fost ultima. Acum 20 de ani petreceam cu prieteni foarte dragi şi zic eu că generaţia mea a ştiut să se distreze mai mult decât ce face generaţia asta acum”, a afirmat ea.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț.

De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

