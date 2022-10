„Avem aici o burtică. Sunt la mai bine de jumătate de sarcină. Am ținut mai mult pentru noi, nu neapărat de superstiții, dar în ziua de azi se întâmplă tot felul de nenorociri. Am zis să trecem de jumătate pentru a fi totul sigur. Am aflat deja sexul copilului.

Este fetiță! Este o minune! Mi-am dorit fetiță, deși toată lumea îmi spunea că o să fiu mamă de băiat. Când am fost la ecografie i-am spus medicului că o să fie băiat, dar iată că e fetiță”, a mărturisit vedeta PRO TV.

Roxana Hulpe a povestit într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță” că în primele luni de sarcină i-a fost foarte rău. De asemenea, prezentatoarea TV a mărturisit că s-a îngrășat 11 kilograme în 6 luni de sarcină.

„Mi-a fost foarte rău în primele patru luni și jumătate, dar acum e mai bine. Mă deranjează mirosurile și mi-e rău doar dacă e un miros foarte puternic. M-am îngrășat foarte tare. Am pornit de la 54 de kg și am ajuns la peste 65 de kg”, a mărturisit prezentatoarea în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Recomandări Vedeți-l! Cel mai bun serial TV al momentului își mută sezonul 2 în Sicilia

Roxana Hulpe va avea o fetiță

În cadrul interviului pentru Revista VIVA!, Roxana Hulpe a dezvăluit ce sex are bebelușul pe care îl poartă în pântece. Deși a crezut că va fi mamă de băiat, medicul care se ocupă de sarcina ei a anunțat-o că va avea o fetiță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Toată viața am auzit asta: tu ești mamă de băiat! Așa că la prima morfologie am mers convinsă că este băiat. Eram cu mama în cabinetul doamnei doctor și mă întreabă: «Vreți să știți sexul bebelușului?». Am spus: «Da, normal, dar să nu afle mama» și, foarte sigură pe mine, am zis: «Oricum știu că e băiat». Doamna doctor zâmbea, părea că am citit în stele. În final, după ce a părăsit mama cabinetul, mi-a spus că e fetiță. Faptul că era totul bine cu sarcina, cu bebele, și că era și fetiță a făcut ca acea zi să fie cea mai frumoasă de până atunci. În sinea mea, mereu mi-am spus că îmi doresc o fetiță. (zâmbește)”, a povestit Roxana Hulpe.

FOTO: VIVA!, Facebook

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Dezvăluirea lui Ilie Dumitrescu despre Kira, fiica lui Hagi. „O să fac un împrumut, dacă e nevoie, și o să-l iau”

Playtech.ro Doliu uriaș în showbiz. Cântărețul celebru care a murit astăzi, ce tragedie!

Viva.ro Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că e unul dintre cei mai importanți bărbați din România. Uluitor ce s-a întâmplat după ce a făcut această poză

Observatornews.ro Mobilizare impresionantă de forțe pentru Valentina, o fetiță de 5 ani dispărută în Brăila. Copila a fost găsită azi noapte la o fermă, printre baloți de paie

Știrileprotv.ro Patru tineri au murit într-un accident înfiorător. Ar fi furat o mașină pentru a participa la o provocare de pe TikTok

FANATIK.RO Zodiile ajutate de Dumnezeu în noiembrie 2022. Cinci nativi, sub protecţie divină

Orangesport.ro Gigi Becali a preluat încă un club de fotbal din România. Patronul FCSB a dezvăluit şi suma importantă pe care o investeşte

HOROSCOP Horoscop 29 octombrie 2022. Fecioarele se întorc la grija față de relațiile de parteneriat, numai că ele nu mai sunt aceiași oameni