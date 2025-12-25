Numele finaliștilor a fost aflat în timpul emisiunii din 24 decembrie

Nouă semifinaliști au început emisiunea, dar doar patru dintre ei au rămas până la final. Ștefana Mercori (echipa roșie), Bogdan Panaite (echipa albastră), Luca Zvaleni (echipa verde) și Alexandru Helju (echipa galbenă) au fost cei patru finaliști care au luptat în marea finală pentru trofeul „Chefi la cuțite” și pentru premiul cel mare, în valoare de 30.000 de euro. Ei și-au format propriile echipe alături de care au gătit.

„Nu cred așa ceva. Am fost cel mai fericit în momentul ăla, am reușit să ajung la obiectivul meu: să arăt în farfurie cine este Luca Zvaleni”, a declarat câștigătorul „Chefi la cuțite 2025”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Finala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 decembrie 2025. După ce toate preparatele au fost degustate și notate de chefi și jurați, tensiunea a atins cote maxime în platoul Chefi la cuțite. Toți cei prezenți s-au adunat pentru a afla cine va fi marele câștigător al sezonului 16.

Irina Fodor și cei patru chefi au ținut discursuri emoționante, apreciind curajul și implicarea fiecărui concurent care și-a asumat provocarea unei astfel de competiții. Lacrimile au curs în rândul participanților, surprinși de propria performanță și de drumul parcurs până în finală.

Momentul culminant a venit când Irina Fodor a anunțat: „Câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite este Luca!”. Emoțiile au explodat în platou, iar Chef Richard Abou Zaki l-a îmbrățișat și l-a felicitat din tot sufletul pentru efortul, talentul și determinarea arătate pe parcursul întregii competiții.

Cine este Luca Francesco Zvaleni

Luca Francesco Zvaleni, un tânăr talentat de 26 de ani, a impresionat la Chefi la cuțite 2025, obținând trei cuțite de aur. Alegerea sa finală a fost chef Richard Abou Zaki, care l-a asigurat că îl va sprijini să ajungă în finală.

Luca s-a născut la Roma, având părinți români originari din Satu Mare. Crescut în Italia, pasiunea sa pentru gastronomie l-a purtat către Franța, unde a ales să-și construiască o carieră în fine dining. „Prima mea interacțiune cu bucătăria a fost la 12-13 ani. Bucătăria e un act de iubire”, a declarat Luca în fața juraților. La doar 16 ani, Luca a pășit într-un restaurant cu stea Michelin, un vis pentru orice tânăr pasionat de gastronomie. A studiat la o școală publică cu profil gastronomic în Italia, iar apoi a lucrat în restaurante de top din Franța, unde a deprins eleganța și disciplina bucătăriei franțuzești.

Luca Francesco Zvaleni locuiește la Monaco

În prezent, Luca locuiește în Monaco și activează într-un restaurant cu 3 stele Michelin, ocupând poziția de chef de secție (chef de partie). Acest rol presupune o responsabilitate uriașă, perfecțiunea fiind esențială în bucătăriile de fine dining. Unul dintre marile sale visuri a fost să lucreze pentru renumitul chef Alain Ducasse. „Visul meu a fost să lucrez la Alain Ducasse… Prima întâlnire cu Ducasse a fost la Parma, unde lucram înainte”, a povestit Luca Zvaleni cu emoție.













Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE