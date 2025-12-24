Cine s-a calificat în marea finală Chefi la cuțite, sezonul 16

Cine s-a calificat în Marea Finală telespectatorii vor afla diseară – când urmează o luptă culinară fantastică, în care ambiția, pasiunea, talentul, dar și organizarea și strategia își vor spune cuvântul, întrucât fiecare finalist va trebui să-și alcătuiască o echipă alături de care să gătească.

Ajunși aproape de a câștiga marele premiu, cei mai bun dintre ei fac tot posibilul să câștige un loc în semifinala și finala show-ului culinar.

Surprizele vor continua și în această seară, când concurenții vor avea parte de provocări în premieră la show-ul culinar!

Ce s-a întâmplat în semifinala Chefi la cuțite 2025, sezonul 16

Pe 23 decembrie a avut loc marea semifinală a sezonului 16 Chefi la cuțite – după ce cu o seară înainte, ultimul battle a adus surprize uriașe, atât în privința deznodământului, cât și a noului mecanism de calificare în semifinală.

Chef Alexandru Sautner a intrat în Semifinală cu un concurent, Alex Helju, Chef Richard

are patru semifinaliști, Maria Quagliano, Sergiu Deac, Luca Zvaleni și Sorina Jumuga, Chef

Ștefan Popescu luptă cu Ștefana Mercori și Ioan Bârgu, iar Chef Orlando Zaharia este

reprezentat de Andrei Mihăilescu și Bogdan Panaite.

Concurenții au trecut prin trei probe de foc, toate fiind provocări în premieră într-o Semifinală Chefi la cuțite: au avut de gătit un preparat în care un ingredient să se regăsească în trei moduri diferite, apoi o farfurie cu 5 amuse bouche-uri și la final, au avut de reinterpretat în stil fine dining o rețetă clasică.

Dincolo de dificultatea probelor, competitorii au trecut și printr-un maraton emoțional – mai ales la proba la care au avut de gătit în tandem cu cea mai apropiată persoană.

Chef Richard Abou Zaki a intrat în semifinală cu Sergiu Deac, Maria Quagliano, Sorina Jumuga și Luca Zvaleni. Chef Orlando Zaharia luptă în această etapă cu Andrei Mihăilescu și Bogdan Panaite, în vreme ce Chef Ștefan Popescu îi are în semifinală pe Ioan Bârgu și Ștefana Mercori, iar Chef Sautner se bazează pe un singur reprezentant puternic, Alex Helju.

Cine sunt jurații Chefi la cuțite 2025, sezonul 16

Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia sunt jurați la „Chefi la cuțite” încă din 2023 „Cu o vastă experiență în domeniul gastronomic, cei patru jurați sunt gata la fiecare sezon, să-i cunoască pe toți cei care îşi doresc o carieră în acest domeniu și să le dea mai departe din experiența lor”.

Richard Abou Zaki e îndrăgostit de bucătărie încă de când era copil. Și-a început cariera în calitate de chef de partie în celebrul restaurant Le Gavroche, primul restaurant cu 3 stele Michelin din Anglia. După un an și jumătate s-a întors în Italia, la Modena, unde a lucrat ca sous-chef alături de faimosul Chef Massimo Bottura la Osteria Francescana, un restaurant cu trei stele Michelin clasat pe locul 1 pe lista celor mai bune 50 de restaurante din lume de două ori.

Ștefan Popescu și-a descoperit întâmplător dragostea pentru bucătărie, la o vârstă destul de înaintată, însă pasiunea pentru acest domeniul l-a adus rapid în topul celor mai apreciați chefi din România, fiind pentru o perioadă Executive Chef la două dintre cele mai importante hoteluri din Capitală.

Alexandru Sautner a început aventura în HoReCa în anul 1991, în Germania. În 1998, și-a deschis acolo primul restaurant, în 2003, pe al doilea și în 2005 pe al treilea. În 2013 se întoarce în țară și inaugurează Caelia, un restaurant aflat pe plaja din Mamaia.

Orlando Zaharia a lucrat ca bucătar pentru Președinția României, a fost membru în echipa națională de bucătari și cofetari a României, la Erfurt 2012 și Culinary World Cup 2014, iar din 2020 este GM în România pentru compania globală Yarzin-Sella, companie ce oferă servicii „Hight-End Food” pentru cele mai mari companii de High-Tech din lume.

Care e marele premiu Chefi la cuțite 2025, sezonul 16

Premiul cel mare la Chefi la cuțite este de 30.000 de euro. Astfel că oricare dintre cei rămași în concurs poate pleca acasă cu trofeul și banii.

Cine sunt câștigătorii Chefi la cuțite din sezoanele precedente

Cristi Șerb a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 1

Cristian Voicu a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 2

Gianny Bănuță a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 3

Andrei Cristian Olteanu a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 4

Bogdan Vandici a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 5

Mihai Munteanu (Munti) a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 6

Alexandru Comerzan a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 7

Ionuț Belei a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 8

Narcisa Birjaru a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 9

Florica Boboi a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 10

Nina Hariton a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 11

Janni Alexandridis a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 12

Mihai Dragomir a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 13

Andreea Ignat a câștigat Chefi la cuțite 2024, sezonul 14

Claudiu Gherguț, câștigătorul Chefi la cuțite 2025, sezonul 15

