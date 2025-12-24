Cine s-a calificat în marea finală Chefi la cuțite, sezonul 16

Cine s-a calificat în Marea Finală telespectatorii vor afla diseară – când urmează o luptă culinară fantastică, în care ambiția, pasiunea, talentul, dar și organizarea și strategia își vor spune cuvântul, întrucât fiecare finalist va trebui să-și alcătuiască o echipă alături de care să gătească. 

Ajunși aproape de a câștiga marele premiu, cei mai bun dintre ei fac tot posibilul să câștige un loc în semifinala și finala show-ului culinar. 

Surprizele vor continua și în această seară, când concurenții vor avea parte de provocări în premieră la show-ul culinar!

Ce s-a întâmplat în semifinala Chefi la cuțite 2025, sezonul 16

Pe 23 decembrie a avut loc marea semifinală a sezonului 16 Chefi la cuțite – după ce cu o seară înainte, ultimul battle a adus surprize uriașe, atât în privința deznodământului, cât și a noului mecanism de calificare în semifinală.

Chef Alexandru Sautner a intrat în Semifinală cu un concurent, Alex Helju, Chef Richard
are patru semifinaliști, Maria Quagliano, Sergiu Deac, Luca Zvaleni și Sorina Jumuga, Chef
Ștefan Popescu luptă cu Ștefana Mercori și Ioan Bârgu, iar Chef Orlando Zaharia este
reprezentat de Andrei Mihăilescu și Bogdan Panaite.

Concurenții au trecut prin trei probe de foc, toate fiind provocări în premieră într-o Semifinală Chefi la cuțite: au avut de gătit un preparat în care un ingredient să se regăsească în trei moduri diferite, apoi o farfurie cu 5 amuse bouche-uri și la final, au avut de reinterpretat în stil fine dining o rețetă clasică.

Dincolo de dificultatea probelor, competitorii au trecut și printr-un maraton emoțional – mai ales la proba la care au avut de gătit în tandem cu cea mai apropiată persoană.

Chef Richard Abou Zaki a intrat în semifinală cu Sergiu Deac, Maria Quagliano, Sorina Jumuga și Luca Zvaleni. Chef Orlando Zaharia luptă în această etapă cu Andrei Mihăilescu și Bogdan Panaite, în vreme ce Chef Ștefan Popescu îi are în semifinală pe Ioan Bârgu și Ștefana Mercori, iar Chef Sautner se bazează pe un singur reprezentant puternic, Alex Helju.

Cine sunt jurații Chefi la cuțite 2025, sezonul 16

Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia sunt jurați la „Chefi la cuțite” încă din 2023 „Cu o vastă experiență în domeniul gastronomic, cei patru jurați sunt gata la fiecare sezon, să-i cunoască pe toți cei care îşi doresc o carieră în acest domeniu și să le dea mai departe din experiența lor”.

Editia de diseară „Chefi la cuțite”Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Richard Abou Zaki e îndrăgostit de bucătărie încă de când era copil. Și-a început cariera în calitate de chef de partie în celebrul restaurant Le Gavroche, primul restaurant cu 3 stele Michelin din Anglia. După un an și jumătate s-a întors în Italia, la Modena, unde a lucrat ca sous-chef alături de faimosul Chef Massimo Bottura la Osteria Francescana, un restaurant cu trei stele Michelin clasat pe locul 1 pe lista celor mai bune 50 de restaurante din lume de două ori.

Ștefan Popescu și-a descoperit întâmplător dragostea pentru bucătărie, la o vârstă destul de înaintată, însă pasiunea pentru acest domeniul l-a adus rapid în topul celor mai apreciați chefi din România, fiind pentru o perioadă Executive Chef la două dintre cele mai importante hoteluri din Capitală.

Alexandru Sautner a început aventura în HoReCa în anul 1991, în Germania. În 1998, și-a deschis acolo primul restaurant, în 2003, pe al doilea și în 2005 pe al treilea. În 2013 se întoarce în țară și inaugurează Caelia, un restaurant aflat pe plaja din Mamaia.

Orlando Zaharia a lucrat ca bucătar pentru Președinția României, a fost membru în echipa națională de bucătari și cofetari a României, la Erfurt 2012 și Culinary World Cup 2014, iar din 2020 este GM în România pentru compania globală Yarzin-Sella, companie ce oferă servicii „Hight-End Food” pentru cele mai mari companii de High-Tech din lume.

Care e marele premiu Chefi la cuțite 2025, sezonul 16

Premiul cel mare la Chefi la cuțite este de 30.000 de euro. Astfel că oricare dintre cei rămași în concurs poate pleca acasă cu trofeul și banii.

Cine sunt câștigătorii Chefi la cuțite din sezoanele precedente

Cristi Șerb a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 1

 Cristian Voicu a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 2 

Gianny Bănuță a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 3

Andrei Cristian Olteanu a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 4

Bogdan Vandici a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 5

Mihai Munteanu (Munti) a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 6

Alexandru Comerzan a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 7  

Ionuț Belei a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 8

Narcisa Birjaru a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 9

Florica Boboi a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 10

Nina Hariton a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 11

Janni Alexandridis a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 12

Mihai Dragomir a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 13

Andreea Ignat a câștigat Chefi la cuțite 2024, sezonul 14

Claudiu Gherguț, câștigătorul Chefi la cuțite 2025, sezonul 15 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Fiica Amaliei Enache nu pare să calce pe urmele mamei sale. Alma urmează pasiunea bunicului și a unchiului: „Mi-a cerut insistent”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Cutremur în coaliție! Ce i-a transmis Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Cuvintele lui fac acum înconjurul presei, iar Guvernul se zgâlțâie. Final de an plin de șocuri pentru români
Viva.ro
Breaking news! Cutremur în coaliție! Ce i-a transmis Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan în urmă cu puțin timp. Cuvintele lui fac acum înconjurul presei, iar Guvernul se zgâlțâie. Final de an plin de șocuri pentru români
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Leena Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România: „Sunt asemănări importante între tradițiile noastre de Crăciun și cele din România”
Exclusiv
Știri România 13:00
Leena Liukkonen, ambasadoarea Finlandei în România: „Sunt asemănări importante între tradițiile noastre de Crăciun și cele din România”
Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă
Știri România 12:38
Schimbări în circulația autobuzelor, începând de miercuri, 24 decembrie. STB anunță ce traseu va avea transportul în comun în această perioadă
Parteneri
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Adevarul.ro
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cadou de 3000 de euro primit de Sărbători de Mitică Dragomir de la vedeta FCSB-ului. „E Maybach-ul meu”. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă”
Stiri Mondene 14:00
Roxana Nemeș, primul Crăciun alături de fetița și băiețelul ei. „Anul trecut, de Revelion, la ora 12 noaptea, mi-am pus dorința să rămân gravidă”
Fiica Amaliei Enache nu pare să calce pe urmele mamei sale. Alma urmează pasiunea bunicului și a unchiului: „Mi-a cerut insistent”
Exclusiv
Stiri Mondene 13:00
Fiica Amaliei Enache nu pare să calce pe urmele mamei sale. Alma urmează pasiunea bunicului și a unchiului: „Mi-a cerut insistent”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
ObservatorNews.ro
Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! Legendarul cântăreț, iubit de generații întregi de români, diagnosticat cu cancer de Sărbători
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Mediafax.ro
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
StirileKanalD.ro
Explozie pe Autostrada A1! Un camion plin cu GPL a sărit în aer după un accident cu un TIR. Imagini șocante
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Wowbiz.ro
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Wowbiz.ro
Denisa Coțolan a născut! Iancu Sterp a devenit tătic pentru prima dată și a postat prima imagine cu bebelușul
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
KanalD.ro
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători

Politic

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 23 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Fanatik.ro
„Țintă necooperantă!” Ce s-ar întâmpla dacă avionul lui Vladimir Putin ar pătrunde în spațiul aerian al României. Răspunsul lui Radu Miruță, noul șef al MApN
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)