„Am o manie, am foarte multe perechi de încălţări. Am mai mult de 279 de perechi. La încălţări nu se poate, parcă nu am niciodată. Pot purta o geantă în fiecare zi timp de doi ani, până se rupe. Încălţările sunt marea slăbiciune dar nu investesc foarte mult deşi am vreo 300 de perechi. Le port şi bine, am pantofi de peste zece ani, zici că sunt noi”, a povestit Ani Creţu la „Agenţia VIP'.

În vara anului trecut, actrița Ani Crețu a recunoscut că a divorțat în secret, iar acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un barbat, despre care a refuzat să dea prea mult detalii.

„Nu mai mergea, pur și simplu, eu nu mă cert niciodată cu nimeni. Eu dacă mă supăr, nu vorbesc cu tine două săptămâni. Nu urlu, mahala, dacă iese vreun porumbel, eu nu o să mi-o iert. Eu nu am ce să-i reproșez, noi avem o relație foarte bună. Îmi reporoșez că nu am divorțat cu doi ani înainte, pentru binele lui.', a spus atunci Ani Crețu, la Agenția Vip.

