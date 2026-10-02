Câți bani a câștigat Dan Alexa la Asia Express: „Să intrăm în subiect”

Invitat în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la Gazeta Sporturilor, Dan Alexa a vorbit deschis despre suma de bani pe care a primit-o după ce a participat la Asia Express 2025.

Antrenorul de fotbal a făcut echipă anul trecut în show-ul de la Antena 1 cu Gabi Tamaș, iar cei doi au reușit să câștige finala și să pună mâna atât pe marele trofeu, cât și pe premiul în bani, în valoare de 35.000 de euro.

În emisiunea de la Gazeta Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia l-a întrebat direct pe Dan Alexa ce sumă a primit de la Antena 1 pentru participarea la Asia Express 2025. „Și până la urmă, câți bani ați luat, Dane? Să intrăm în subiect...”, a fost întrebarea pusă de moderator.

„Undeva, împreună, la 80.000 de euro, ceva de genul. Ceva de genul, da! Că am luat titlul, că am câștigat trofeul. Împărțiți sau nu știu cum... Nu vreau să vorbesc prostii. Eu nu știu cât a luat el, pentru că fiecare contract e individual. Dar știu că marele premiu... Nu știu, nu vreau să vorbesc, poate el a avut mai mult... Eu am calculat din prisma mea. Dar știu că premiul cel mare a fost 35.000 de euro, care se împărțeau”, a spus Dan Alexa pentru gsp.ro.

Iar Ovidiu Ioanițoaia a dorit să afle și dacă antrenorul de fotbal și-ar dori să participe din nou în show-ul de la Antena 1. „Dacă ar fi, te-ai mai duce o dată? Sincer”, a mai întrebat el.

„M-aș mai duce! Dar doar... Să fie... Nu! M-aș mai duce, da! Sunt niște trăiri, nea Ovidiu, care, nu... Credeți-mă! Banii... foarte importanți banii, dar eu cred că nu asta e cel mai important acolo. Ci cu ce te întorci! Pentru că banii se duc, nea Ovidiu. Din fotoliu nu aveam cum... Eu îmi știu zona mea de confort. Mă bag într-un birou, fumez o oră... Dacă n-am cinci cafele... Adică sunt niște tabieturi care... Acolo te scoate din ele, n-ai... Beau șapte-opt cafele și fumez mult. Am ajuns și la trei pachete pe zi. Nu e bine, dar n-am...”, a răspuns Dan Alexa la „Prietenii lui Ovidiu”.