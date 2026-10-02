Susține Susține

Un muncitor cu scleroză multiplă va primi 6.000 de euro lunar, 12 luni, după ce a fost concediat pentru că a jucat fotbal, deși era bolnav

Ioana Dinu
Ioana Dinu
Jurnalist
Comentează
Mario, un manager în vârstă de 50 de ani al unei companii de prelucrare a metalelor din Italia, a câștigat un proces important împotriva fostului său angajator, care l-a concediat pe motiv că participa la meciuri de fotbal în timpul concediului medical.
Un fotbalist îmbrăcat în tricou portocaliu cu numărul opt imprimat pe spate stă cu mâinile în șolduri privind meciul care se desfășoară pe un teren sintetic în aer liber. Sursă foto Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Mario, un angajat în vârstă de 50 de ani la o companie de prelucrare a metalelor, a fost concediat pe 14 martie 2024, după ce angajatorul său a considerat că participarea sa la meciuri de fotbal în timpul concediului medical reprezintă un motiv întemeiat de încheiere a contractului de muncă. Totuși, o decizie recentă a justiției italiene i-a dat dreptate lui Mario, obligând firma să îi plătească despăgubiri de 72.000 de euro, relatează Corriere della Sera.

Diagnosticul care i-a schimbat viața

În mai 2023, Mario a fost diagnosticat cu scleroză multiplă, o veste care i-a afectat profund sănătatea psihică. Deja tată al unui copil cu probleme de sănătate și suferind de anxietate, bărbatul a apelat la ajutorul unui psiholog pentru a face față stresului.

„Psihologii m-au sfătuit să nu mă izolez, să mențin relațiile sociale și să fac lucruri care mă fac să mă simt bine”, a declarat Mario. Printre aceste activități s-a numărat și fotbalul cu prietenii.

În perioada concediului medical, care a durat de la 8 ianuarie la 14 februarie și din 19 februarie până pe 15 martie 2024, Mario a fost văzut de mai multe ori jucând fotbal. Angajatorul său a angajat un detectiv particular care a documentat activitățile sale, inclusiv participarea la meciuri pe 6, 13 și 20 februarie.

„Ajungea la centrul sportiv cu o geantă de sport, intra în bar și continua spre vestiare. După ce își punea uniforma neagră și mănușile de portar, cobora pe terenul de fotbal în cinci”, se arată în raportul detectivului.

Decizia instanței care schimbă regulile jocului

Compania a invocat aceste ieșiri pentru a-l concedia pe Mario, în ciuda faptului că bărbatul a explicat că activitatea sportivă a fost recomandată de specialiști pentru a-și gestiona stările de anxietate și pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții. În plus, medicul legist desemnat de instanță a confirmat că meciurile de fotbal nu au fost „incompatibile cu starea de boală” și nu au întârziat recuperarea. „Sportul poate fi un instrument valid pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu scleroză multiplă”, a subliniat expertul, citat în hotărârea judecătorească.

Judecătoarea Monica Bertoncini a stabilit că participarea la sport în timpul unei boli poate constitui un motiv de concediere doar dacă activitatea respectivă este dovedit incompatibilă cu afecțiunea sau împiedică procesul de recuperare.

„Una e să ai dureri de spate și să-ți ajuți soția să mute lăzi de bere la bar; cu totul altceva e să suferi de anxietate legată de stres, agravată de un diagnostic șocant, și să te joci cu prietenii”, a argumentat judecătoarea în hotărârea sa.

Efectele stresului și dreptul la viață normală

În urma deciziei instanței, Mario a primit despăgubiri în valoare de douăsprezece salarii lunare, fiecare de 6.000 de euro brut. Totuși, judecătoarea nu a dispus reintegrarea sa în companie, considerând că părăsirea locului de muncă pe 16 februarie 2024, pe fondul unei „căderi psihologice”, a fost un comportament necorespunzător. Cu toate acestea, instanța a concluzionat că acest episod nu a fost suficient de grav pentru a justifica măsura extremă a concedierii.

Cazul deschide o discuție importantă în dreptul muncii și în tratamentul angajaților bolnavi. „Este esențial ca angajatorii să înțeleagă că nu pot decide arbitrar ce activități sunt sau nu permise în timpul concediului medical, mai ales în cazurile de afecțiuni psihice sau neurologice”, a concluzionat avocatul său.

Astăzi, Mario a reușit să își găsească un alt loc de muncă și continuă să joace fotbal, demonstrând că sportul rămâne o parte importantă a procesului său de recuperare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Italia
Parteneri
E breaking-ul momentului! Toată România așteaptă cu sufletul la gură noua nominalizare de premier! Iar anunțul de acum i-a ridicat pe toți în picioare, când au auzit cine este pe lista scurtă: „E onorant ca...”
Viva.ro
E breaking-ul momentului! Toată România așteaptă cu sufletul la gură noua nominalizare de premier! Iar anunțul de acum i-a ridicat pe toți în picioare, când au auzit cine este pe lista scurtă: „E onorant ca...”
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Unica.ro
Șah-mat la George Simion! Cu doar câteva cuvinte, Nicușor Dan l-a lăsat fără replică pe liderul AUR. Șeful statului a făcut un anunț clar, neașteptat. Toată lumea vorbește acum despre asta!
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
Gsp.ro
Gabi Torje și-a ascuns iubita timp de 6 ani: „Nu a știut nimeni.” Cei doi au trecut printr-o perioadă dificilă înainte de Asia Express
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Gsp.ro
„Gigi e «The Special One»”! Numit „vagabond” de Becali și pedepsit să conducă un Matiz, n-a trecut peste trauma din România: „Nu-l voi uita niciodată”
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Avantaje.ro
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
Tvmania.libertatea.ro
Este însărcinată pentru prima dată, la 40 de ani! Vedeta Pro TV a făcut anunțul prin imagini emoționante cu burtica de gravidă: „Începutul tuturor lucrurilor”
ALTE ȘTIRI
Protest antiguvernamental „Asta nu e Moscova” la Sofia, Bulgaria – 28 septembrie 2026
Exclusiv
Știri România
13:00
Cum a trecut Bulgaria prin șapte rânduri de alegeri anticipate și a supraviețuit economic. Explicația lui Silviu Cerna, fost membru în consiliul de administrație al BNR
Prețurile producției industriale din România au crescut cu 2,1% în luna august 2026, comparativ cu luna precedentă.
Știri România
12:40
Val de scumpiri în România, INS anunță că prețurile de producție au crescut cu aproape 12% față de 2025
Parteneri
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Adevarul.ro
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe
Ziua în care Dinamo i-a spus NU lui Lewandowski. Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei în SuperLigă: „L-am văzut la Manager”
Fanatik.ro
Ziua în care Dinamo i-a spus NU lui Lewandowski. Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei în SuperLigă: „L-am văzut la Manager”
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Financiarul.ro
Un plin de motorină consumă 12,7% din salariul minim brut în România, față de 15,4% în Bulgaria
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Anghel Damian la filmările pentru „Tătuțu'”
InterviuExclusiv
Stiri Mondene
13:17
Legătura din filmele lui Anghel Damian și Guvernul României: „Este o schemă de ajutor de stat”
Radu Bucălae pe scena de la Sala Palatului, la spectacolul de stand-up comedy „Fool's night out - Scadalos 2025”
ExclusivInterviu
Stiri Mondene
13:03
„Insula Iubirii” este o sursă inepuizabilă de inspirație pentru Radu Bucălae: „M-am gândit cum ar fi fost să mă cheme Prințul”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară
Observatornews.ro
Singurul locuitor al unui sat câştigă un salariu de 1.500 €, dar trăieşte regeşte. Cât a economisit la ţară
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Libertateapentrufemei.ro
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Parteneri
Gsp.ro
La 40 de ani, celebra prezentatoare TV a știrilor sportive din România a rămas însărcinată pentru prima oară: „Ești superbă!”
Gsp.ro
Românii n-au vrut să plătească 100.000 de dolari pentru el » În vară, a fost vândut cu 28 de milioane de euro!
Parteneri
19 bărbați din 100 suferă de depresie POST-PARTUM
Mediafax.ro
19 bărbați din 100 suferă de depresie POST-PARTUM
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Redactia.ro
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
Kanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne oprită și în luna octombrie: „Există un risc de a se ajunge la o situație de criză”
POLITIC
Ilie Bolojan și mai mulți lideri ai PNL
Politică
13:21
Primele declarații din PNL, după ce Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași
Nicușor Dan și delegația PSD de la consultările din septembrie FOTO Presidency
Analiză
Politică
1 oct.
Noile scenarii și calcule. Cum poate PSD să-și impună omul, dacă Nicușor Dan vine cu „propunerea potrivită”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Prăbușirea AnimaWings: cum a ajuns Simona Halep imaginea companiei aviatice care a păgubit zeci de mii de români cu milioane de euro. Exclusiv
Fanatik.ro
Prăbușirea AnimaWings: cum a ajuns Simona Halep imaginea companiei aviatice care a păgubit zeci de mii de români cu milioane de euro. Exclusiv
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Stiri Mondene
14:14
Claudia Pătrașcanu, dată în judecată de Gabi Bădălău. Ce a cerut bărbatul în instanță
Știri Externe
14:01
Secretarul general al NATO a primit Premiul Westfalia pentru Pace și i-a transmis un mesaj ferm lui Putin: „Vei eșua”
Ştiri
13:46
5 știri by Libertatea - Actualitate: Cum a infestat SPP Ministerul de Externe al României | Cu cât ne scurtează singurătatea viața
Știri Externe
13:42
Un tată român s-a ales cu dosar penal în Italia pentru că și-a închis fetița în mașină mai mult de oră, pe caniculă
Citește mai multe
TRENDING
Analiză
Știri România
07:00
Cum l-au scăpat judecătorii pe Victor Micula de închisoare, după ce „s-a distrat” cu baza de date a Poliției. Pedeapsă redusă „din pix” până la limita suspendării
Lifestyle
12:00
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026. Venus va intra într-o retrogradare lungă
Lifestyle
1 oct. 2023
Mesaje de Sfântul Ciprian - urări și felicitări pentru cei care poartă numele Ciprian
Știri România
1 oct.
Tragerile loto din 1 octombrie 2026. Report de peste 2,11 milioane de euro la Loto 6 din 49
Castraveți bulgărești
Lifestyle
13:01
Castraveți bulgărești pentru iarnă - rețeta tradițională
Spectacol într-o sauna Therme
Cultură și Vacanțe
12:43
Locul din București unde saunele devin scene: povești din Harry Potter și spectacole de stand-up comedy
Horoscop berbec pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Berbec. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop scorpion pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Scorpion. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Horoscop leu pentru perioada 19 - 25 septembrie 2026
Lifestyle
00:00
Horoscop Urania săptămânal pentru Leu. Previziuni pentru perioada 3 - 9 octombrie 2026
Interiorul Bisericii Ortodoxe Zlătari, situată pe Calea Victoriei, unde se află racla cu moaștele Sfântului Mucenic Ciprian.
Lifestyle
2 oct. 2024
Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie:tradiții și obiceiuri. Ce să faci neapărat în această zi
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cum știi când începe să fermenteze mustul
Lifestyle
24 sept.
Cum îți dai seama că mustul începe să fermenteze
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Lifestyle
22 sept.
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Ion Țiriac poartă ochelari și este îmbrăcat în costum negru cu albastru închis
Știri România
11:47
Ion Țiriac vrea să construiască un hotel de 4 stele în Otopeni: patru etaje cu 136 de unități de cazare
România nu se confruntă cu riscul de a nu putea plăti pensii şi salarii, în ciuda crizei politice şi a unui guvern interimar.
Știri România
10:24
Alexandru Nazare a anunțat ce se întâmplă cu pensiile românilor în această iarnă: „excludem această posibilitate”
INSTANT DNA IASI BOLOJAN 000 INQUAM Photos Miruna Turbatu-
Știri România
10:00
Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos
instalatie-metawealth sursa foto metawealthco
Exclusiv
Știri România
10:00
Moldova devine o uriașă „baterie” a României: investitori din mai multe țări au proiecte de sute de milioane de euro
Actriță repetând pe scena unui teatru
Analiză
Opinii
06:55
Artiști din toate țările, uniți-vă! Jos capitalismul, trăiască ideologia!
Harta conductelor regionale
Analiză
Opinii
1 oct.
Coridorul Vertical e cu scandal!
Poluare Bucureşti
Opinii
29 sept.
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
29 sept.
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu