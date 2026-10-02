Un tată român s-a ales cu dosar penal în Italia pentru că și-a închis fetița în mașină mai mult de oră, pe caniculă

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Un bărbat român este anchetat în Italia pentru abandon de copii, după ce și-a lăsat fiica de 7 ani singură într-o mașină încuiată, sub soarele puternic, în centrul orașului Padova. Potrivit Informat, incidentul a avut loc sâmbătă, 26 septembrie 2026, în jurul orei 11.45, în zona Prato della Valle.
Un trecător a observat fetița singură în autoturism și a alertat autoritățile. Poliția și pompierii au intervenit imediat, constatând că aceasta era lăsată acolo de mai bine de o oră.
Pentru a o salva, pompierii au spart geamul din stânga spate și au scos copilul, care prezenta semne de agitație, dar era în stare bună, conform evaluării medicale.
Conform sursei citate, tatăl plecase la cumpărături la piață, lăsându-i fetiței telefonul mobil. Micuța a reușit să-și contacteze mama, care a sesizat serviciile de urgență.
Bărbatul a fost identificat și este cercetat în libertate, iar fata a fost încredințată mamei sale. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a responsabilității tatălui.