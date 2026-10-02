Un tată român s-a ales cu dosar penal în Italia pentru că și-a închis fetița în mașină mai mult de oră, pe caniculă

Știri România Ion Țiriac vrea să construiască un hotel de 4 stele în Otopeni: patru etaje cu 136 de unități de cazare

Știri România Alexandru Nazare a anunțat ce se întâmplă cu pensiile românilor în această iarnă: „excludem această posibilitate”

Știri România Ilie Bolojan a fost audiat ca martor la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos