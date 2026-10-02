5 știri by Libertatea - Actualitate, rubrica de știri găzduită de Dorin Chioțea, ne aduce și în această săptămână cele mai virale cinci știri din România și din întreaga lume.

În ultimii cinci ani, 48 de angajați ai Serviciului de Protecție și Pază au fost detașați la Ministerul Afacerilor Externe. Surse Libertatea au explicat că aceștia au, în general, atribuții de șofer pentru corpul diplomatic al României. „Întreaga activitate a SPP este clasificată, iar asta deschide o largă poartă pentru abuzuri”, atrage atenția Ovidiu Voicu, director executiv al Centrului pentru Inovare Publică.

Libertatea a descoperit că în mai multe sate din Ținutul Buzăului, generație după generație, localnicii trăiesc până la 80, 90, 100 de ani. Un reportaj extraordinar realizat de Maria Andrieș și de Eli Driu printre bătrânii din zonă conchide sfaturile pentru viață lungă în trei predicate: "mănâncă puțin, roagă-te, muncește".

Un călugăr japonez de 31 de ani a intrat într-o izolare totală care va dura 12 ani. Sogaku Taguchi nu va avea contact cu lumea exterioară până pe 11 septembrie 2038 și va urma un program ascetic strict la templul Enryakuji, pe Muntele Hiei. Tradiția pe care o urmează este una dintre cele mai dure din budismul Tendai, iar relatările istorice arată că mai mulți călugări au murit înainte de a-și duce misiunea la capăt, scrie Libertatea.

Singurătatea și izolarea socială ne taie până la șase ani de viață sănătoasă fără boli cronice majore, iar impactul diferă semnificativ între femei și bărbați. Un studiu publicat în Nature Communications, realizat pe 277.489 de adulți din UK Biobank, arată că pierderea este deosebit de mare în cazul anilor fără depresie și anxietate.