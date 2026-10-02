Vești îngrijorătoare pentru românii cu credite în lei: indicele ROBOR la 3 luni a înregistrat o nouă creștere vineri, 2 octombrie 2026, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele luni, conform datelor oficiale publicate de Banca Națională a României. Potrivit Profit.ro, ROBOR la 3 luni a urcat la 6,11%, de la nivelul anterior de 6,06%.

Acest indicator este esențial, fiind folosit pentru calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, inclusiv cele acordate persoanelor fizice înainte de 2019.

De asemenea, indicele ROBOR la 6 luni, utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare, a crescut la 6,16%, față de 6,12% anterior.

Creșterea acestor indicatori este strâns legată de nivelul de lichiditate din piața bancară și de deciziile Băncii Naționale a României (BNR) privind dobânzile de politică monetară.

Mai exact, operațiunile de vânzare de valută derulate de BNR au absorbit din lichiditatea pieței și au determinat aprecierea leului. Asta după ce leul a ajuns la cel mai slab nivel din istorie în piața interbancară. Acest fenomen s-a reflectat direct în majorarea indicelui ROBOR. În egală măsură, estimările bancherilor privind o eventuală reducere a dobânzii de politică monetară s-au diminuat considerabil, menținând ROBOR-ul pe o traiectorie ascendentă, informează Economica.net.

În paralel, indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) a înregistrat, de asemenea, o ușoară creștere. Acesta a ajuns la 5,57% pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2026, față de 5,56% în trimestrul anterior. IRCC este calculat trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care băncile din România se împrumută între ele și se aplică cu un decalaj de trei luni față de perioada de referință.