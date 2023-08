Toată lumea îl știe drept Speak, însă în buletin este Ștefan Sprianu. Într-un articol publicat de economica.net se arată cât a câștigat artistul în anul 2022. El deține 50% din firma Solt Out Network, iar cealaltă jumătate îi aparține Ștefaniei Codreanu, iubita lui, potrivit Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Sold Out Network are alte activităţi profesionale, știinţifice și tehnice.

Speak deține integral firma Artprocess Music și e asociat cu o cotă de 35% la firma Stefas Elements, potrivit informaţiilor comunicate de sursa mai sus-menționată. Artprocess Music are activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală, iar Stefas Elements activează în domeniul fabricării parfumurilor şi a produselor cosmetice.

Cele trei firme la care e asociat cântărețul au avut un profit net cumulat de 1,59 de milioane lei în 2022, cu 23% mai mic decât în 2021. Cele trei firme au avut o cifră de afaceri netă cumulată de 3,45 de milioane lei în 2022, cu 4,4% mai mare decât cea din 2021.

Cristina Ștefania, iubita lui, deține un magazin online unde comercializează produse pentru îngrijirea pielii, costume de baie, dar și echipamente sport. Toate produsele sunt destinate femeilor și au devenit preferatele admiratoarelor acesteia.

Pe ce cheltuie Speak banii pe care îi câștigă

Speak este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, însă începutul carierei de muzician a fost greu, iar iubitul Ștefaniei s-a lovit de multe neajunsuri. Acum, cântărețul a scos la iveală un amănunt mai puțin știut și a recunoscut pe ce cheltuiește bani mulți.

Fost baschetbalist de profesie, Speak povestește cum colegii de echipă se prezentau la antrenamente și competiții cu echipamente scumpe.

„Toată lumea mă întreabă și nu vreau să sune cum nu ar trebui, dar ultima oară, acum vreo patru ani, erau vreo 85 de perechi de adidași. Dar la fiecare pereche pe care mi-o cumpăr, vreau să donez una, că nu mai pot!

E o boală, pot să zic, e o traumă a copilăriei. Când eram mic, nu aveam, aveam teniși, aveam niște colegi de echipă ai căror părinți erau avocați și medici și mai ieșeau pe afară. Multe perechi pe care mi le iau acum, sunt de atunci, din 1998, 1996, perioada aia. Astea sunt jucăriile mele!”, a declarat Speak pentru Cancan.

„Nu beau, nu fumez, nu mă droghez, trebuie să cheltui, nu mă duc la păcănele, nu fac nimic!”

De asemenea, Speak are grijă să își cumpere cele mai bune scule pentru studioul de înregistrări. Mărturisește că nu are alte vicii, iar banii cheltuiți sunt investiți tot în afacerea sa. Artistul recunoaște că nu se poate abține deloc când vine vorba despre tehnologie și îmbrăcăminte.

„În scule, în audio-video, sunt fiert, îmi place să fiu la curent cu tot ce-i nou, în ceea ce privește calitatea. Și astea sunt scumpe, dar mă rog, nu beau, nu fumez, nu mă droghez, trebuie să cheltui, nu mă duc la păcănele, nu fac nimic!”, a mai adăugat Ștefan Sprianu.

