În urmă cu ceva timp, Dorian Popa și-a construit o casă de la zero în Domnești. A făcut totul de bunul plac. Ulterior, cântărețul a dezvăluit că a cumpărat acolo și mai multe terenuri pentru a construi un complex rezidențial. În apropiere de reședința lui a ridicat mai multe case.

Locuințele nu sunt încă gata, multe finisări vor mai fi făcute în perioada următoare. Cântărețul își ține fanii la curent zilnic cu stadiul lucrărilor, dar și cu investițiile pe care le face. A spus în cel mai recent vlog al lui că vineri, 21 ianuarie, a făcut o plată de 34.000 de euro.

În același clip pe YouTube, Dorian Popa a spus și câți bani a investit în respectivul complex rezidențial până acum. Abia așteaptă să vândă casele și să facă bani. „Aștept ziua în care toate aceste investiții se vor întoarce. Cât de frumoasă o să fie ziua aia. În domeniu ăsta nu e deloc ușor să investești, dar este frumos, este al naibii de recompensant, dar este extrem de greu.

Greu pentru că bagi, bagi, bagi, mai ales când lucrezi în stilul în care lucrăm noi. Este foarte greu pentru că investiția este colosală. Am trecut cu brio de investiție… peste 500.000 de euro. Atât am investit până acum în Hâtz Residence, ce am lucrat la căsuțe și terenuri, dar este investiție de prima mână, casele ies supercalitativ, iar noi suntem extrem de fericiți de ceea ce oferim și mai ales de ce vom oferi viitorilor clienți Hâtz Residence”, a declarat artistul.

Cu câți bani va vinde Dorian Popa o casă din complexul lui rezidențial

Cartierul lui Dorian Popa de vile din Domnești va fi gata în curând. „Casele le construiesc din bănuţii mei pe care îi strâng şi îi agonisesc, pentru a nu-i lăsa în bancă, pentru că ştiu că nu este una dintre cele mai bune opţiuni de business şi la vânzări o să dau drumul abia când ne vom apropia de final.

Deocamdată suntem în stadiul de închis casele la roşu, urmează să punem acoperişul şi termopanele la toate casele, ca să ne ferim de intemperiile vremii şi să ne putem apuca de lucrat la interior. O căsuţă ar trebui să iasă undeva la 140.000-150.000 de euro”, a mai spus Dorian Popa pentru click.ro.



