La cei 67 de ani ai săi, Monica Tatoiu a luat decizia de a-și oficializa testamentul. Femeia de afaceri susține că a muncit din greu pentru averea sa. Pe lângă pensia impresionantă, ea are câteva milioane de euro în conturi.

Monica Tatoiu s-a pregătit pentru momentul în care va deceda. „Eu sunt pentru eutanasiere, chiar dacă cred în Doamne Doamne. Eu sunt pentru! Să mă ardă când mor pentru că suntem prea multe cadavre pe pământul ăsta”, a spus Monica Tatoiu în emisiunea „40 de întrebări”, moderată de Denise Rifai, potrivit Cancan.

Femeia de afaceri a vorbit deschis și despre situația sa financiară. Ea a explicat că are o pensie foarte mare, dar și mulți bani în conturi.

„Am patru milioane de euro în conturi bancare în România, două milioane de euro valorează casa în care locuiesc, plus acțiunile de la Stockholm. Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult și am făcut banii cu greu.