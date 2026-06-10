Chiar dacă și el preferă să cânte în stațiunile de la malul mării din România, Mihai Trăistariu afirmă că banii pe care îi câștigă din concertele de pe litoral nu sunt chiar atât de mulți.

Norocul artistului, după cum afirmă chiar el, este faptul că locuiește la mare, astfel că nu trebuie să cheltuiască bani pe cazare și pe mese la restaurante.

„Eu cânt dintotdeauna pe litoral. De mine însă, ca artist, este bine, căci locuiesc în Mamaia, sunt acolo. Dar dacă vii din alt oraș și prinzi numai un local sau numai câteva spectacole, nu rentează. Banii sunt puțini, ce iei, dai pe mâncare și pe cazare. Acum toate s-au scumpit. Eu, de pildă, am spectacole, în fiecare seară la localuri, la resorturi, pe la teatrele de vară, de luni până joi. Deja am semnat contractele.

Chiar dacă plătesc TVA și tot rămân cu niște mii de euro bune. Pentru că, după spectacole, mă duc acasă, de parcă aș veni de la serviciu. Apoi, de joi până duminică, plec prin țară, pe la zilele orașelor, la nunți… De câțiva ani cânt și la nunți, mă invită să cânt și «Dansul mirilor». Am un repertoriu de 50 de melodii de petrecere, voi scoate și un album”, a spus Mihiai Trăistariu pentru Click.

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Potrivit sursei citate, pe lângă miile de euro pe care Mihai Trăistariu afirmă că le câștigă din concerte, venitul său ar ajunge pe toată perioada verii la aproximativ 50.000 de euro. Asta deoarece el are și apartamente de închiriat la mare.

La finalul lunii mai, artistul preciza că cere 350 de lei pe fiecare noapte de cazare în garsonierele pe care le deține. Astfel că, din spusele sale, poate trăi liniștit tot anul din banii pe care îi câștigă din turism și muzică.

„Din ce câștig vara din turism și din muzică pot trăi tot anul, fără să mă mai stresez, mai și investesc din ei în turism. După ce termin ratele la apartamentul de lux din Mamaia Nord cred că mai îmi iau încă unul”, a încheiat Mihai Trăistariu.

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