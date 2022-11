Mulți o știu pe Natalia Duminică de la „Survivor România”, show-ul de la PRO TV, unde a făcut parte din echipa Faimoșilor. După terminarea emisiunii, ea a revenit la meseria sa de bază și dansează din nou. Recent, ea a dezvăluit că uneori câștigă și 3.000 de euro pe noapte, iar acești bani îi investește în apartamentul ei. Natalia Duminică mai are de achitat 140.000 de euro până în ianuarie.

„Sunt în Sri Lanka de o săptămână. M-au invitat pentru mai multe evenimente frumoase, care durează cam trei săptămâni. Pentru perioada asta de noiembrie, este și financiar foarte bine, dar pentru decembrie, de exemplu, nu aș mai opta.

Sunt plătită pe spectacol. Am 5 spectacole, dintre care trei nunți și două aniversări la familii de elită. Iau 800 de euro pe o prestație. Vin cu 5.000 (n.r. – de euro) acasă, cam așa. În România iau mai puțin, cam 600 (n.r. – de euro)”, a declarat Natalia Duminică pentru Fanatik.

Fosta concurentă de la „Survivor România” are agenda plină și nu se plânge de programul încărcat pe care îl are. „Fac mai mulți bani în România în luna decembrie pentru că sunt multe evenimente de Crăciun sau aproape de Crăciun, la care sunt invitată. Deja sunt cu programul full. Am și patru sau cinci evenimente pe seară. Fac și 3.000 de euro pe seară, 2.000 (n.r. – de euro) când mai fac și reduceri”, a mai precizat dansatoare din buric.

Natalia Duminică vrea să se mute într-un apartament nou în București, însă momentan mai are de strâns bani pentru acesta. Dansatoarea, originară din Chișinău, vrea să se mute singură.

„140.000 de euro, ca să fiu mai sinceră. Atât costă apartamentul pe care îl vreau. Din care am 80.000 de euro, dar mai am de tras de mine, pentru că eu sunt acea «independent woman» care face totul singură.

Există și Ștefan care mereu se oferă să mă ajute, dar mie mi-ar plăcea reușesc ca acest apartament să-l achiziționez singură”, a declarat Natalia.

